スーパー銭湯の利用時のマナーや、スタッフが助かるちょっとした配慮について、サウナや岩盤浴などを備える温浴施設「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…」 これがスーパー銭湯のスタッフが教える「やってくれると本当に助かること」5選です！

公式アカウントは「お客様は神様とはまさにこのこと」というコメントとともに動画を公開。この動画では、スタッフが、利用時にやってくれるとうれしい行為として次の5つを挙げています。

■貴重品をロッカーにしまう

なくし物をしたという相談が意外と多い。

■露天風呂の落ち葉を拾う

屋外は自然が相手なので対処が難しい。

■飲み物を床にこぼしたらすぐにスタッフに知らせる

放置すると染みになったり、滑ったりする危険がある。

■エレベーター前が混雑しているときに階段を利用する

特に閉館前はエレベーターが混雑する。

■シャワーが周囲の人にかからないように配慮する

悪気がないのにシャワーがかかってしまうことがよくある。

スーパー銭湯は多くの人が集まるリフレッシュの場。周囲へのちょっとした配慮を忘れずに、互いに気持ちよく利用したいものですね。