友達作りが不安な留学生必見！日本人の輪に入るきっかけは「バス停での挨拶」
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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「韓国人が初めて日本人友達ができて感動した理由」と題した動画を公開しました。今回は、日本留学中に友達ゼロの状態から始まった、日本人「佐藤くん（仮名）」との8年間にわたる友情エピソードを紹介しています。
動画では、留学1年目に韓国人のコミュニティで完結していた生活が、ある日バス停で「同じクラスだよね」と佐藤くんに話しかけられたことで一変した様子が語られています。この出会いが自信となり、パクくんは日本語を使って積極的に日本人と交流するきっかけをつかみました。また、大学4年次に訪れたニュージーランド旅行でのエピソードも披露。計画重視のパクくんとのんびり屋の佐藤くんの間で意見の食い違いや、レンタカーでの接触事故というトラブルに見舞われながらも、困難を共有することで絆が深まったといいます。
その後、二人は共に東大大学院へ進学。研究生活の苦悩を分かち合う支えとなりました。修了後は佐藤くんが就職し、パクくんは博士課程へと別々の道に進みましたが、数年後に佐藤くんの転職活動とパクくんの就職活動の時期が重なるという偶然が訪れます。同じ大手コンサルティングファームの最終面接を受け、二人とも合格するという奇跡的な展開に、パクくんは「これは運命かもしれない」と振り返りました。
たった一人の友人との出会いが、留学生活やその後の人生を大きく豊かにすることを示唆する本動画。人間関係や新しい環境での生活に不安を感じている人にとって、前向きな一歩を踏み出す勇気を与えてくれる内容となっています。
動画では、留学1年目に韓国人のコミュニティで完結していた生活が、ある日バス停で「同じクラスだよね」と佐藤くんに話しかけられたことで一変した様子が語られています。この出会いが自信となり、パクくんは日本語を使って積極的に日本人と交流するきっかけをつかみました。また、大学4年次に訪れたニュージーランド旅行でのエピソードも披露。計画重視のパクくんとのんびり屋の佐藤くんの間で意見の食い違いや、レンタカーでの接触事故というトラブルに見舞われながらも、困難を共有することで絆が深まったといいます。
その後、二人は共に東大大学院へ進学。研究生活の苦悩を分かち合う支えとなりました。修了後は佐藤くんが就職し、パクくんは博士課程へと別々の道に進みましたが、数年後に佐藤くんの転職活動とパクくんの就職活動の時期が重なるという偶然が訪れます。同じ大手コンサルティングファームの最終面接を受け、二人とも合格するという奇跡的な展開に、パクくんは「これは運命かもしれない」と振り返りました。
たった一人の友人との出会いが、留学生活やその後の人生を大きく豊かにすることを示唆する本動画。人間関係や新しい環境での生活に不安を感じている人にとって、前向きな一歩を踏み出す勇気を与えてくれる内容となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。