【福岡/犬のイベント】初開催！様々な体験コンテンツが充実 「わんらいふフェスティバル」（カイタックスクエアガーデン）3/28～3/29

こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのなおです。福岡県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

出典：公式Instagramイベント概要

2026年3月28日（土）～3月29日（日）の2日間、「体験が学びに、学びが健康に」をコンセプトにした新しいイベント「わんらいふフェスティバル」が福岡県のCAITAC SQUARE GARDEN（カイタック スクエア ガーデン）にて初開催されます！

「体験・学び・遊び」を通して、飼い主さん・愛犬・企業・専門家・地域のみなさんが一緒になって、健康で幸せな未来を共につくる特別な場です。

イベントを通して、毎日の暮らしがもっと豊かになるように。愛犬と遊びながら学び、健康になれる新しいペットイベントです♪

様々な体験コンテンツが充実！

会場には、わんちゃんと1日中楽しめるコンテンツが盛りだくさん！1F～4Fまでフロアごとに違った体験が楽しめます。一部コンテンツは人数や日程が限られているため、事前のチェックがおすすめです。

公式Instagramでは、詳しい詳細が公開されているので、気になるコンテンツをぜひチェックしてみてくださいね♪

出典：公式Instagram出典：公式Instagram出典：公式Instagram■ドッグヨガ（※10名限定）

年齢、ポーズにとらわれず、リラックスしながら愛犬との絆を深められるドッグヨガ体験。午前10時からと夕方17時から開催！人数限定のため早めのチェックがおすすめです。

出典：公式Instagram■アジリティ体験（※日程・人数限定）

ドッグスクールの先生による、愛犬と一緒に体を動かして楽しめるアジリティ体験。開催日・人数が限られているため、事前にスケジュールを確認しておきましょう！

出典：公式Instagram■ドッグラン

のびのび走れる開放的な空間でリフレッシュ！愛犬にも優しい芝生ドッグランです。わんちゃんの大きさによって時間が分かれているので、わんちゃん達も安心して遊べる工夫がされています。

・小型犬専用時間帯 10㎏未満

・中・大型犬専用時間帯 10㎏以上

出典：公式Instagram■写真撮影会

プロカメラマンによるペット撮影会も開催。愛犬の可愛らしさを作品として残せます♪ 撮影した写真が、ペット雑誌に掲載されるチャンスも！

トーク＆セミナーや職業体験など学べるコンテンツも！

イベントでは、楽しむだけでなく学びや交流につながるコンテンツも用意されています。

■対談イベント ・ トーク＆セミナー

ステージコンテンツでは、専門家や愛犬家など様々なゲストによる対談や、セミナーも行われます。しつけや長生きの秘訣など、愛犬との暮らしに役立つ情報を学べる内容となってます！

■獣医 / トリマー 職業体験

獣医師・トリマーから、動物の健康管理やお手入れについて、直接学びながらお仕事を体験できます。実際の現場をイメージしながら、楽しく学べる貴重な機会です。

出典：公式Instagram

わんちゃんのフードやおやつ、洋服、ヘルスケア用品など、様々なペットブランドが集まる出店ブースも登場します。さらに、カレーやタコス、おむすびなどの飲食店も出店予定！愛犬と一緒に、飼い主さんもぜひ楽しんでみてくださいね♪

イベント詳細イベント名称 わんらいふフェスティバル in 福岡開催日時2026年3月28日（土） 10:00～20:00 / 3月29日（日） 10:00～18:00場所CAITAC SQUARE GARDEN （カイタックスクエアガーデン）福岡県福岡市中央区警固1丁目15－38入場料無料公式サイト