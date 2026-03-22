バイト前にわんちゃんとのひとときを堪能していたお兄ちゃん。お母さんに「早くバイトに行きなさい」と促されるものの、わんちゃんと離れがたくなってしまったようで…？

愛情いっぱいなわんちゃんと家族の光景には、「可愛すぎて置いて行けないですよね」「これはどこも行けん」と共感の声が続々と寄せられることに。338万再生を超えて癒やしを届けています。

【動画：バイト前の息子が『犬を寝かしつけた』結果→家を出る時間が迫っても…愛情に溢れた光景】

バイト前にわんちゃんを寝かしつけるお兄ちゃん

わんちゃんのあまりの可愛さに、思わず離れられなくなってしまう家族の光景が癒しを届けています。その光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『あずきママちゃん』。

その日、お兄ちゃんはバイト前にわんちゃんのところにやってきたそう。お兄ちゃんはお出かけする前にわんちゃんのお顔を見たかったようで、お布団の上で仰向けになっていたわんちゃんの胸元に手を当てて、優しく撫でてあげたといいます。

とても微笑ましい光景ですが、お兄ちゃんはこのあとバイトに行かなければいけません。遅刻しないようにと、お母さんはバイトに行くように促してくれるのでした。

お母さんも絶賛の可愛さ！

わんちゃんを寝かしつけるお兄ちゃんの姿を見て、ふたりのそばにやってきたお母さん。

はじめはお兄ちゃんにバイトに行くようにと声をかけていたお母さんですが…わんちゃんの寝姿を見たお母さんは、思わず絶賛！まるで人間のようにお布団の上で仰向けになっていたわんちゃんのお顔を見た瞬間、「待って、舌出てる！」と、わんちゃんに目が釘付けになってしまったといいます。

お母さんの「可愛い！」という心のこもった感想に、こちらまで笑顔になってしまいます。

あまりの可愛さに、お兄ちゃんが…

わんちゃんのあまりの可愛さに一瞬我を忘れてしまったお母さんですが、すぐにお兄ちゃんのバイト時間が迫っていることを思い出したご様子。

真面目なトーンで「行きなさい、早く」とお兄ちゃんに再び声をかけたとのこと。わんちゃんを見た時とお兄ちゃんへの声がけのテンションの差に、なんだか温かな笑いが込み上げてきます。

いっぽう、お兄ちゃんはというと、お布団で仰向けになっているわんちゃんの隣に座って、何やら真剣そうなお顔をしていたとのこと。

そして、次の瞬間…お兄ちゃんは目にも留まらぬ速さでわんちゃんに近づき、再びわんちゃんへのなでなでを再開！もうお兄ちゃんの目にはわんちゃんしか映っていません。

そんなわんちゃんにメロメロなお兄ちゃんの姿を見て、お母さんも思わず笑ってしまったそう。わんちゃんへの愛情が深いのは、完全に親譲りだと分かるひと幕となったのでした。

こちらの投稿には、「楽しそうなおうちｗ」「気持ちよ～くわかります」「バイトに行けないのも無理ないですｗ」と、共感の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『あずきママちゃん』では、そんな家族みんなに大切にされているわんちゃんと、愛情いっぱいな家族たちの温かな日々が投稿されています。

わんちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「あずきママちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。