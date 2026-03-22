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「ヒューマノイドは不要」との声に茂木健一郎氏が異議「作ってみないと人間は理解できない」

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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「『ヒューマノイドロボット』は、本当に必要なのか？ 車輪で動くやつで十分という考え方について。」と題した動画を公開した。ネット上で広まる「ヒューマノイド不要論」に対し、人間を理解するための科学的探求と、人間が構築した社会環境への適応という2つの観点から、ヒューマノイドロボット開発の重要性を説いている。



動画の冒頭、茂木氏はネット上で倉庫内作業などで活躍する車輪付きロボットの動画が話題となり、「ヒューマノイドはいらないのではないか」という意見が出ていることに言及。かつてのホンダの「アシモ」も市場を形成するには至らなかった歴史を振り返り、ヒューマノイドロボットの市場性にはいまだ疑問符が付くと指摘した。



その上で、なぜヒューマノイドロボットを開発するのかという問いに対し、茂木氏は2つの大きな意義を提示する。一つ目は「作ってみないと理解できない」という科学の鉄則だ。我々人類が二足歩行を始め、手が自由になったことで脳が発達し、今日の文明を築いた。この人間の認知や特性を真に理解するためには、人間に近い身体を持つロボットを実際に作るというアプローチが不可欠であると説明した。



二つ目の意義は、我々が生活する社会環境への適応だ。茂木氏は「結局この社会というのは、人間（の身体）向きに環境が作られている」と断言。階段の上り下りやドアの開閉、自動車の運転に至るまで、現代社会のインフラは二足歩行する人間の身体を前提に設計されている。災害救助現場のような不整地での活動を想定した場合、車輪よりも二足歩行が優位であることは明らかで、人間の環境でスムーズに活動するためにはヒューマノイドの形態が合理的だと論じた。



茂木氏は最後に、開発のプロセスは「人間とは何か」を問うこと自体だと語る。指の数や心臓の鼓動、皮膚の機能など、人間の持つ無数の要素から「何を人間の本質として捉え、再現するのか」という選択に、我々の人間観が現れると指摘。ヒューマノイドロボットの研究は、人間自身を深く知るための重要な挑戦であり続けるとの見解を示し、動画を締めくくった。