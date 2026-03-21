3月20日、お笑いコンビ・さらば青春の光のYouTubeチャンネル『さらば青春の光 Official YouTube Channel』が更新され、《東ブクロ＆カカロニ栗谷『垂流的雑談のススメ』#61 「栗谷、1300万円の詐欺被害に遭う」》が配信された。動画内でお笑いコンビ・カカロニの栗谷が語った“あまりに過酷な一日”が、大きな反響を呼んでいる。

栗谷は動画冒頭で「僕借金が1000万」と切り出し、その背景を説明した。

「栗谷さんは約1カ月前に父親を亡くしたそうです。父親の容体が不安定な中、そばを離れられず、結果的に失禁した状態で最期を見届けたそうです。そしてその直後に仕事へ向かったものの、自身だけが“スベってしまった”と振り返っており、精神的に極限状態だったことがうかがえます」（芸能ジャーナリスト）

さらに帰宅後、新たな問題が発覚。それが、1300万円にのぼる詐欺被害と、それに伴う1000万円の借金の存在だった。

「動画では具体的な手口こそ明かされませんでしたが、発覚後に警察や弁護士に相談しても事態は好転しなかったそうです。弁護士からは実質的な“泣き寝入り”に近い見解を示されたとのことで、被害救済の難しさを浮き彫りにしています。近年、巧妙化する詐欺事件において被害金の回収は極めて困難とされており、栗谷さんの告白はその厳しい現実を突きつける内容でした」（前出・芸能ジャーナリスト）

被害後も警察を名乗る不審なメールが届くなど、二次的な不安にも直面しているという。

栗谷の告白を受け、SNS上では

《そんな大金を一度で取られる詐欺ってどんな手口なんだろう》

《1000万はきつすぎるけど、それを話にしてるのがすごい》

《応援するぞ栗谷》

多くの反響を呼んでいる。

「これだけの出来事が重なっても、それを笑いに変えて語れる点に芸人としての強さが表れています。一方、詐欺被害の深刻さや、その後の対応の難しさが可視化されたという意味でも、告白の社会的なインパクトは大きいです」（前出・芸能ジャーナリスト）

栗谷は“童貞芸人”として知られ、2025年11月に結婚したことを発表したばかり。人生の春を迎えた直後に降りかかった不運に、同情の声は広がるばかりだ。

動画内では「1000万円なんて余裕ですから」と冗談めかし、前向きな姿勢ものぞかせた。果たして無事に完済できるのか。事件の行方とともに注目が集まっている。