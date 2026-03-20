女優の小池里奈が18日、自身のインスタグラムで花粉症に苦しんでいることを明かした。



【写真】花粉症の話が頭に入ってこない はだけた上着からのぞく魅惑の白

小池は「無限に鼻水出てきて 自分の体にびっくりしてる 笑」と記し、「花粉すごすぎませんか？」と問いかけた。「換気好きとしては 花粉入ってきたとしても 窓も開けたいし うまく共存したい…」と複雑な胸の内を明かす。



「(空気清浄機がんばってー！笑)」と続け、「みんな花粉大丈夫？」とファンに呼びかけた。投稿された写真はベッドでの姿。カーディガンがはだけてインナーがのぞく艶っぽいショットで、美しい脚があらわになっている。さらに上半身にズームしたカットも添えた。



フォロワーからは「花粉はやばい」「代わってあげたい」と心配の声のほか、アップされた刺激的な姿に、「ダイナマイトボディーにビックリ」「ナイス美脚、ナイスビジュは無敵」「ガチ可愛い過ぎ」とのコメントが寄せられていた。



小池は1993年生まれ、栃木県出身。2004年のTBS系ドラマ「美少女戦士セーラームーン」でデビュー。テレビ朝日系「仮面ライダーキバ」「科捜研の女」などに出演。とちぎ未来大使・小山評定ふるさと大使も務めている。



（よろず～ニュース編集部）