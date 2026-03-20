「ロングスリーパーの人は共感してくれると思うんですけど、次の日の仕事が早いってときは、もう寝坊がとにかくこわい。（だから）『寝ない』ってします」

3月18日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に、タレント・あのちゃんが出演した。同番組は今回「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」というテーマ。ロングスリーパー代表の1人として出演したあのちゃんは、冒頭のようにロングスリーパーならではの悩みを告白。その後、寝ないで行った現場で共演者に悩まされたエピソードを披露し、話題となっている。

「冒頭の言葉に続けてあのちゃんは、寝ないでこなした現場でのエピソードを告白。『この間は現場着いたら柳沢慎吾さんがいて、その日1日地獄でした』と衝撃発言。番組MCのくりぃむしちゅー上田晋也さんから『失礼なことを言うな！』と突っ込まれると、『本当にうるさくて。カメラ回ってないときもずっとウインクしたり、ウー！ ってしたり、「あばよ！」みたいな。マジで帰れよって思って』と笑いながら明かしました」（スポーツ紙記者）

一睡もせずに行った現場で柳沢のマシンガントークに悩まされたことを明かしたあのちゃんだが、X上では

《昔からだからね。彼が静かだったら病気かなんかだから逆にヤバいと思う》

と、あのちゃんに同情する声もある一方で、

《普通に失礼な奴だな 年齢もだいぶ上なんだから言い方に問題あるだろ》

など、批判の声も多くあがっている。芸能ジャーナリストが語る。

「独特の飄々とした喋り方で、歯に衣着せぬコメントをするのが持ち味のあのちゃんですが、さすがに本人のいないところで『マジで帰れよ』とまで発言したのは言い過ぎだったのかもしれませんね。バラエティの“ネタ”とはいえ不快に感じた人がいるということでしょう。やはり“毒舌”は、場合によっては強烈な反発を食らうこともあるというわけですね」

解決策はしっかり寝るしかないかも。