元HKT48のメンバーで、現在は女優やグラビアモデルとして活躍する田中美久が、3月18日にXを更新。盗難トラブルにあったと発言し、波紋を広げている。

「田中さんはこの日、《Amazon頼んだら、Amazonの配達の人が盗んでたんだけど、どうすればいいの!》と投稿しました。さらに《どうもできない!お金だけなくなる!》と続け、戸惑いをあらわにしました」（芸能担当記者）

荷物を届けるはずの配達員による“持ち去り疑惑”という衝撃的な訴えに、X上は騒然。《盗んだってなんで分かったのか知りたい》《監視カメラとか設置してる所なら、わかるだろうね》など、田中が「持ち去られた」とする根拠について、さまざまな意見が飛びかった。

さらにコメント欄には、今後の具体的な対処法も、続々と投稿された。その内容は《警察にもちゃんと相談してほしい》といった正攻法から、《私はコンビニ受け取り一択です》など、そもそも置き配を避けるべき、といった自衛策まで、さまざまだ。

そんな中、あるユーザーの助言が事態を動かした。

《配送業者に状況を最終確認》

《警察へ通報し被害届を提出》

このユーザーは、具体的な手順を提示。すると翌日、田中はそのユーザーに対し《配達済みになってるから状況も何もできないです》と返信した。しかし、ユーザーはさらに、Amazonのサポートページのリンクを示しながら、

《「配達済み」と表示される行方不明の荷物の検索ページです。下までスクロールすると「出品者に連絡する」があります》

と、丁寧に案内し、加えて、状況次第では警察への相談もあらためて推奨した。この助言を受けた田中はその後、

《全て解決できました!!!!》

と報告したのだった。トラブルは無事、解消されたようだ。

芸能プロ関係者はこう語る。

「Amazonに限った話ではなく、たとえば郵便配達員が配達物を窃盗・窃取するというニュースは過去にも報じられており、決してゼロではないのが実情です。Amazonでは置き配が届いていない場合でも補償の対応がありますので、落ち着いて手順を踏んで手続することが重要です」

田中にとっては、ファンに救われて心強かったことだろう。