常葉大MF梅木翔斗が鹿児島内定!! 東海学生L2年連続ベストイレブン「魂を削って頑張っていきます!!」
鹿児島ユナイテッドFCは19日、常葉大MF梅木翔斗(3年)が2027年1月加入で内定したことを発表した。2026年JFA・Jリーグ特別指定選手に認定されたため今季からJリーグなどの公式戦に出場できる。
梅木は東海大甲府高出身で、常葉大では2年連続で東海学生サッカーリーグ戦1部のベストイレブンに選出されている。クラブを通じて「幼い頃から夢であったプロサッカー選手のキャリアをこの鹿児島ユナイテッドFCというクラブでスタートできること、たくさんのファン、サポーターの皆様のもとでプレーできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくれた家族、出会った方々に心の底から感謝申し上げます。サポーターが熱いこの地、鹿児島で魂を削って頑張っていきます!!」とコメントした。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF梅木翔斗
(うめき・かいと)
■生年月日
2004年10月6日(21歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
171cm/68kg
■経歴
立川九小SC-AZ’86東京青梅-東海大甲府高-常葉大
梅木は東海大甲府高出身で、常葉大では2年連続で東海学生サッカーリーグ戦1部のベストイレブンに選出されている。クラブを通じて「幼い頃から夢であったプロサッカー選手のキャリアをこの鹿児島ユナイテッドFCというクラブでスタートできること、たくさんのファン、サポーターの皆様のもとでプレーできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくれた家族、出会った方々に心の底から感謝申し上げます。サポーターが熱いこの地、鹿児島で魂を削って頑張っていきます!!」とコメントした。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF梅木翔斗
(うめき・かいと)
■生年月日
2004年10月6日(21歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
171cm/68kg
■経歴
立川九小SC-AZ’86東京青梅-東海大甲府高-常葉大