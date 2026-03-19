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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【買ったけど】3デバイスに接続できて、巻き取り式というてんこ盛りの「3in2 充電ケーブル」を買ってみた！」と題した動画を公開した。この動画では、巻き取り式でコンパクトに持ち運べる多機能な充電ケーブルをレビュー。ノートPCからApple Watchまで、複数のデバイスを同時に充電できる利便性を評価しつつ、その性能やデザインについて詳しく解説している。



今回紹介されたのは、CAFELE製の「3in2 充電ケーブル」。最大の特徴は、1つのケーブルで3つの異なるデバイスを同時に充電できる点だ。出力側は、100W対応のUSB Type-C、10WのUSB Type-C、そしてApple Watch用のワイヤレス充電器の3つに分岐している。入力側もUSB Type-CとType-Aの両方に対応しており、幅広い充電器で利用可能だ。



ケーブルは本体に巻き取って収納できる仕組みで、両端を引っ張ることで最長1.3mまで伸ばせる。戸田氏は実際にMacBook Proを100W対応ケーブルで充電し、約60Wの出力で給電できることを確認。「MacBook等のワット数の高い充電にも対応する」とその性能を評価した。さらに、ノートPCを充電しながらiPhoneやApple Watchも同時に充電できるため、特に旅行先などでコンセントの数が限られている場合に威力を発揮するとした。



一方で、多機能ゆえの欠点も指摘。重量は実測で97gあり、「ケーブルと考えるとすっごい重い」とコメント。また、本体の片面が丸みを帯びたデザインのため、机の上に置いた際に安定しない点を惜しいポイントとして挙げた。10Wのケーブルについては「ほぼおまけ」との見解を示し、スマートフォンの急速充電には100W対応ケーブルの使用を推奨している。



戸田氏はこの製品を57点と評価。PC、スマートフォン、Apple Watchを1本のケーブルで充電したいというニーズに応える便利な製品だとしつつ、細部のデザインや10Wケーブルの性能については改善の余地があるとした。旅行や出張で持ち運ぶケーブルを1本に集約したいユーザーにとって、有力な選択肢の一つとなりそうだ。