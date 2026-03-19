「ロングヘアからばっさりと切ったボブヘアも爽やかで話題になりましたが、もうひとつ注目されたのはメガネをかけたお姿。かなり集中して観戦していらっしゃるようでした」（皇室担当記者）

3月8日、WBCのオーストラリア戦を観戦された天皇ご一家。天皇皇后両陛下が球場でWBCを観戦されるのは’06年と’09年の大会に続いて3回目。愛子さまにとっては今回が初めてのご観戦となった。

「愛子さまは試合が始まるとメガネを着用し、熱心に試合の行方を見守られていました。X上でも《敬宮さま、眼鏡お似合い》《知性的すぎて神々しくなかった？》と感激する声が上がっていました」（前出・皇室担当記者）

貴重なメガネ姿だが、愛子さまはこんな場面でもメガネ着用で真剣な表情を浮かべられていたという。

「愛子さまがかねて大ファンであると報じられているアイドルグループ・WEST.のライブDVDを鑑賞される際もメガネを欠かさなかったそうです。学習院大学に通われていた際も、お昼休みや授業の合間の休み時間にご学友と配信サイトなどでWEST.の出演番組をご覧になっていたようですが、そのときもメガネを着用されていました」（大学関係者）

昨年9月の『東京2025世界陸上競技選手権大会』や同年11月の『東京デフリンピック』、さらには雅楽演奏会、ウィーン少年合唱団の来日公演でもメガネをかけたお姿が目撃されている愛子さま。ここぞというときの必需品のようだ。