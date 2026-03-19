PS3、新たなシステムソフトウェアアップデートが配信開始。発売から20年目を迎える
【PS3：バージョン4.93】 3月18日 配信開始
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ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 3のシステムソフトウェアアップデート「バージョン4.93」を3月18日より配信している。
2006年11月に発売されたPS3が20年目のアップデートに突入。今回のバージョンでは、システムソフトウェアの動作の安定性を改善している。また、Blu-rayディスクを再生するには、更新されたBlu-rayプレーヤーの暗号キーが必要となるため、システムソフトウェアを最新バージョンに更新する必要がある。
システムソフトウェアは、インターネット経由で自動的にダウンロードされるほか、取り外し可能なストレージメディアを使ってPCでもアップデートできる。
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