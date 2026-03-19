【PS3：バージョン4.93】 3月18日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 3のシステムソフトウェアアップデート「バージョン4.93」を3月18日より配信している。

2006年11月に発売されたPS3が20年目のアップデートに突入。今回のバージョンでは、システムソフトウェアの動作の安定性を改善している。また、Blu-rayディスクを再生するには、更新されたBlu-rayプレーヤーの暗号キーが必要となるため、システムソフトウェアを最新バージョンに更新する必要がある。

システムソフトウェアは、インターネット経由で自動的にダウンロードされるほか、取り外し可能なストレージメディアを使ってPCでもアップデートできる。

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