JFAが公式発表

日本サッカー協会（JFA）は3月18日、5月31日に国立競技場で開催される「キリンチャレンジカップ 2026」において、日本代表がアイスランド代表と対戦することが決定したと発表した。

アイスランドは現在FIFAランク74位で日本は18位。6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表にとって、国内最後の壮行試合となる。また、日本との過去の対戦成績は、日本の3勝0分0敗（8得点3失点）となっている。

日本代表を率いる森保一監督は、アイスランド代表戦について「チームの強化やワールドカップに向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、ワールドカップ前に選手が誇りを懸けてプレーする姿を国内でお見せできる最高の機会にもなります」と、大舞台に向けた重要な一戦であることを強調した。

森保一監督のコメントは以下の通り。

「キリンチャレンジカップ 2026 アイスランド代表戦はチームの強化やワールドカップに向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、ワールドカップ前に選手が誇りを懸けてプレーする姿を国内でお見せできる最高の機会にもなります。国立競技場で国民の皆様より大きなエネルギーを頂き、良い状態でワールドカップに臨みたいと思います。また、このタイミングで日本に遠征してくださるアイスランド代表にもこの場を借りて感謝申し上げます」（FOOTBALL ZONE編集部）