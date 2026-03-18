航空自衛隊防府北基地に所属する30代の幹部が去年、防府市内の店舗で商品を盗んだとして停職の懲戒処分を受けました。



また、防府南基地の30代の隊員が同僚の臀部を蹴ったり、腕をつねったりしたとして同じく停職の懲戒処分を受けました。



きょう（18日）付けで停職25日の懲戒処分を受けたのは航空自衛隊防府北基地でパイロットを養成する教育を行う第12飛行教育団の30代の1等空尉です。





この隊員は去年6月、防府市内の店舗で1734円相当のシェービングジェル3点を盗んだということです。刑事処分を受けたかどうかについては北基地は「回答する立場にない」としています。また、きょう付けで停職10日の懲戒処分を受けたのは、航空自衛隊 防府南基地航空教育隊に所属する30代の2等空士の隊員です。処分を受けた隊員は去年11月26日から12月6日までの間同僚の5人の隊員に対し、臀部を蹴る、腕をつねるなどをしたということです。同年12月9日被害を受けた5人の隊員のうち1人が上司に相談をしたことから明らかになりました。今回処分を受けた隊員は「本件について深く反省している」と話しているということです。航空教育隊司令 兼防府南基地司令山脇 康博 1等空佐は「厳正な規律を維持すべき自衛隊においてこのような規律違反行為が発生したことを非常に重く受け止めています。本事案を真摯にとらえて今後ともさらなる隊員指導に努め服務規律の維持・徹底と再発防止に努める所存です」とコメントをしています。