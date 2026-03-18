俳優山内涼平（30）と女優木本夕貴（39）が17日深夜、それぞれのXを更新。結婚を発表した。

双方が同一の書面を公開。文面の最後はお互いの自筆で締めくくられていた。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。続けて「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れずに、表現者としてもより一層成長し、何事にも真摯に向き合い適進して参ります」とつづった。

山内は愛知県出身。16年から活動を開始し、舞台を中心に活躍の場を広げている。木本は名古屋市出身で、元SDN48で2期生。

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以下、発表全文。

皆さまへ

私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします。

また、新しい家族にも恵まれ新たな一歩を踏み出す運びとなり、穏やかな幸せを感じる日々を過ごしております。

落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです。

これからも皆様への感謝の気持ちを忘れずに、表現者としてもより一層成長し、何事にも真摯に向き合い適進して参ります。

今後とも変わらぬご支援、並びに、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

山内涼平

木本夕貴