【全文】30歳俳優と元SDN48の39歳女優が結婚発表「表現者としてもより一層成長し…」
俳優山内涼平（30）と女優木本夕貴（39）が17日深夜、それぞれのXを更新。結婚を発表した。
双方が同一の書面を公開。文面の最後はお互いの自筆で締めくくられていた。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。続けて「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れずに、表現者としてもより一層成長し、何事にも真摯に向き合い適進して参ります」とつづった。
山内は愛知県出身。16年から活動を開始し、舞台を中心に活躍の場を広げている。木本は名古屋市出身で、元SDN48で2期生。
◇ ◇ ◇
以下、発表全文。
皆さまへ
私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします。
また、新しい家族にも恵まれ新たな一歩を踏み出す運びとなり、穏やかな幸せを感じる日々を過ごしております。
落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです。
これからも皆様への感謝の気持ちを忘れずに、表現者としてもより一層成長し、何事にも真摯に向き合い適進して参ります。
今後とも変わらぬご支援、並びに、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
山内涼平
木本夕貴