美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が17日、自身のXを更新。ダウンタウンの松本人志（62）のCM起用について言及した。

高須氏は日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜後11・25）内で放送される自社CMに松本を起用。事実上の地上波復帰となり大きな話題を集めている。

第1弾は今月1日。高須院長がヘリコプターを操縦し、移動する恒例のシーンから始まり、会議している様子が流れた。その中で、高須院長がアップにされると、隣に黒髪のカツラをかぶりメガネをかけ、ひげをたくわえた松本の姿が一瞬だけ映し出されていた。

8日に放送された第2弾では、松本が高須氏とともに振り向く動作が加えられ、15日に放送された第3弾では、松本のメガネとひげがなくなっており、ほぼ“素顔”の状態となっていた。

この日、高須氏は「『ガキ使』の没個性化が進む？松本人志の“週替わりCM”で『本編』が希薄化の危機」と題された記事を引用し「僕のCMは松本人志さんの番組応援が目的です。意図と違う結果になってきてると聞いて反省してます。ごめんなさい」と記した。