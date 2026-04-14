4月12日、高須クリニック院長・高須克弥氏がInstagramを更新。近年、公の場に姿を現さなくなった、元プロ野球選手でタレントの板東英二が登場したことで、話題となっている。「高須さんはこの投稿では、テレサ・テンさんの名曲『時の流れに身をまかせ』のオルゴールメロディに乗せ、パートナーである漫画家の西原理恵子さんや友人らとの会食の様子などの写真を投稿しました。複数の写真が登場するなかで目を惹いたのが、板東さん