高須クリニックの高須克弥院長（81）が6日、Xを更新。人間ドック受診をやめたことを告白した。高須氏は、大手企業会長が昨年10月に投稿した、人間ドックに関するポストを引用。「僕は人間ドックをやめました。人間ドックでの『異常なし』は検査した項目に異常がないということにすぎません」と書き出した。そして「人間ドックで長期間癌の原因となる沢山の放射線被曝を受けてきました。僕の癌の原因はこれが原因であると確信してい