美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、おごり論争について持論を展開した。ネット上でたびたび話題になる「男性は女性におごるべきか?」という問題。高須氏はこれに「おごられた時点でマウントを奪われます。争いを避けるため、僕は『オゴリ病の病人』だと宣言しています」とし、自身のスタンスを示していた。ユーザーからは「さすがです」「これはその通り、奢