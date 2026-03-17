【R-1グランプリ】トンツカタン・お抹茶、ファイナリスト返り咲き「俺はちゃんとおもしろいんだ」
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』決勝戦が、カンテレ・フジテレビ系で21日午後6時30分から生放送される。トンツカタン・お抹茶のコメントが到着した。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
■トンツカタン・お抹茶 一問一答
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
2年前の決勝進出は自分の中でも追い風みたいなものを感じていたんです。準々決勝くらいから、周りの「今年のお抹茶は決勝へ行きそうだぞ」という空気も感じ、その勢いに乗れました。でも今回は、無風も無風。もちろんいろんな方から応援もしていただきましたが、前回よりも自分の力で決勝進出をつかみ取ることができた気がします。準決勝でも「お抹茶が目当てじゃないけど、見たらおもしろかった」というお客さんも多かったんじゃないでしょうか。以前よりもお抹茶の“ニン”（個性）が伝わっていて、それがウケにつながったように感じました。
――ファイナリストの9人を見ていかがですか？
『R-1』ってこんなに男臭かったでしたっけ（笑）。（今井）らいぱちさん、（渡辺）銀次さん、初瀬さん、しんや、そして“漢の塊”のルシファー吉岡さん。漢の戦いという感じがします。意識する存在は、今日の気分だと真輝志です。2年前も一緒に初めて決勝へ行って、今回も一緒に返り咲いた仲間。ただ、前回は彼がトップバッターで4位の好成績を残し、僕は7番目で良い出順だったのに最下位でした。彼はピンネタの達人ですが、だからこそ打ち負かしたいです。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
今回の顔ぶれだと、毛髪量になってくるかな。らいぱちさん、ルシファーさんはかなりの短髪ですから。この前も美容院へ行ったんですけど、いつもならきっちり切るところを、決勝まで毛髪量を保つため、切らずにパーマを当てました。ピン芸人って髪の毛を遊ばせないじゃないですか。でも、僕は髪を遊ばせて余裕があるように見せようと思っています。ピン芸人で髪の毛を遊ばせているのはZAZYさんくらいですし。
――お抹茶さんにとっての『R-1グランプリ』とは？
『R-1』は、自分が芸人でいられる場所です。『R-1』がなかったら、僕は芸人を続けることができていなかったと思います。2024年に決勝へ行けていなかったら、今頃は迷走しているか、心がくじけて芸人を辞めていたかもしれません。当時「僕はもっとやれるのに」「自分にお笑いの才能がないわけないだろう！」という気持ちがありました。一方で「これがダメだったら俺はここまでの人生なんだ」とも考えていました。追い詰められていた中で、「『R-1』をやるしかないな」って。毎年、自分のおもしろいところを見せるぞという気持ちになります。今回、2度目の決勝進出で、「俺はちゃんとおもしろいんだ」と自信が芽生えました。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
2年前の決勝進出は自分の中でも追い風みたいなものを感じていたんです。準々決勝くらいから、周りの「今年のお抹茶は決勝へ行きそうだぞ」という空気も感じ、その勢いに乗れました。でも今回は、無風も無風。もちろんいろんな方から応援もしていただきましたが、前回よりも自分の力で決勝進出をつかみ取ることができた気がします。準決勝でも「お抹茶が目当てじゃないけど、見たらおもしろかった」というお客さんも多かったんじゃないでしょうか。以前よりもお抹茶の“ニン”（個性）が伝わっていて、それがウケにつながったように感じました。
――ファイナリストの9人を見ていかがですか？
『R-1』ってこんなに男臭かったでしたっけ（笑）。（今井）らいぱちさん、（渡辺）銀次さん、初瀬さん、しんや、そして“漢の塊”のルシファー吉岡さん。漢の戦いという感じがします。意識する存在は、今日の気分だと真輝志です。2年前も一緒に初めて決勝へ行って、今回も一緒に返り咲いた仲間。ただ、前回は彼がトップバッターで4位の好成績を残し、僕は7番目で良い出順だったのに最下位でした。彼はピンネタの達人ですが、だからこそ打ち負かしたいです。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
今回の顔ぶれだと、毛髪量になってくるかな。らいぱちさん、ルシファーさんはかなりの短髪ですから。この前も美容院へ行ったんですけど、いつもならきっちり切るところを、決勝まで毛髪量を保つため、切らずにパーマを当てました。ピン芸人って髪の毛を遊ばせないじゃないですか。でも、僕は髪を遊ばせて余裕があるように見せようと思っています。ピン芸人で髪の毛を遊ばせているのはZAZYさんくらいですし。
――お抹茶さんにとっての『R-1グランプリ』とは？
『R-1』は、自分が芸人でいられる場所です。『R-1』がなかったら、僕は芸人を続けることができていなかったと思います。2024年に決勝へ行けていなかったら、今頃は迷走しているか、心がくじけて芸人を辞めていたかもしれません。当時「僕はもっとやれるのに」「自分にお笑いの才能がないわけないだろう！」という気持ちがありました。一方で「これがダメだったら俺はここまでの人生なんだ」とも考えていました。追い詰められていた中で、「『R-1』をやるしかないな」って。毎年、自分のおもしろいところを見せるぞという気持ちになります。今回、2度目の決勝進出で、「俺はちゃんとおもしろいんだ」と自信が芽生えました。