これからの気象情報です。

18日(水)は、ゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲に濃霧・霜注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市には乾燥注意報が出ています。



◆3月18日(水)天気

・上越地方

昼過ぎまでは晴れて、今日より気温が上がるでしょう。

ただ、早いところでは夕方ごろから雨雲がかかり始め、夜は広く雨が降りそうです。



・中越地方

沿岸部は日中いっぱい晴れますが、一転して夜は急な雨に注意が必要です。

山沿いは、午前中は日差しが届いて季節先取りの暖かさになるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

午後は次第に雲が厚くなり、夜は各地で雨が降るでしょう。

最低気温は-2℃前後、最高気温は14℃前後の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中は青空が広がって、空気が乾燥するでしょう。

午後は次第に雲が増えて、夜は広く雨となりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝は厳しい冷え込みになりますが、日中はおおむね晴れて今日より暖かくなるでしょう。

一方、夜遅くは各地で雨が降りそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。



◆花粉情報

18日(水)は、花粉が大量に飛散する見通しで、上越と中越では極めて多い予想になっています。



◆週間予報

19日(木)は、午前を中心に雨が降るでしょう。

20日(金)も午後は雨の降るところがありそうです。

一方、土日は晴れ間が出て日中は暖かくなるでしょう。



18日(水)夜は、所々で雨が降りそうです。帰りが遅い方は傘を持ってお出かけください。