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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【悲報】ナビダイヤル大値上げ！でも「廃止しろ」は絶対NGな理由」と題した動画を公開。NTTドコモビジネスが発表した「ナビダイヤル」の通話料改定について、その内容と背景を解説した。



ナビダイヤルとは、「0570」から始まる電話番号で、クレジットカードや銀行、証券会社など金融系の問い合わせ窓口で広く利用されている。今回の改定は2026年10月1日から適用され、携帯電話から発信した場合の通話料が値上げされる。なお、固定電話からの発信料金は変更されない。



具体的な料金は、現行の「20秒ごとに11円（税抜10円）」から「30秒ごとに22円（税抜20円）」に変更となる。これを1分あたりの料金に換算すると、現在の33円から44円へと、11円の値上げとなる計算だ。



動画では、そもそもなぜナビダイヤルの通話料が高いのか、その仕組みについても解説された。一般的な電話が「発信者→キャリア→相手先」という単純な経路であるのに対し、ナビダイヤルは「発信者→キャリア→NTTネットワーク→振り分けサーバー→相手先」といった複雑な経路をたどる。このため、接続料や特殊設備の利用料といった追加コストが発生し、通話料が高額になるという。このコスト構造が、かけ放題プランの対象外となる理由でもある。



一方で、ナビダイヤルには「本当に困っている人を優先させることができる」という重要な存在意義があると指摘。もし全ての問い合わせが無料のフリーダイヤルになった場合、些細な用件や暇つぶしの電話、いわゆる「カスタマーハラスメント（カスハラ）」が殺到し、回線がパンクする可能性がある。その結果、カードの紛失や不正利用といった緊急性の高い人が電話をかけられなくなるという最悪の事態を招きかねない。有料であるナビダイヤルは、そのような事態を防ぐための「フィルター」として機能していると説明した。



最後に、ナビダイヤルの代替案として、三井住友カードなどが導入している「折り返し電話予約」サービスを紹介。Webフォームから連絡希望日時を予約すれば、企業側から電話をかけてくれるため、ユーザーは通話料を負担する必要がなくなる。この仕組みが多くの企業に普及することへの期待を述べて動画を締めくくった。