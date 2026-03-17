U-20女子アジア杯に臨むヤングなでしこのメンバー発表！ 唯一の欧州組が10番。インド、台湾、豪州と対戦
日本サッカー協会は３月17日、U-20女子アジアカップに臨むU-20日本女子代表のメンバーを発表した。
監督は井尻明。選ばれたメンバー23人は以下のとおり。
GK
１ 岩崎有波（ノジマステラ神奈川相模原）
12 石田ひなは（サンフレッチェ広島レジーナ）
23 坂田湖琳（アルビレックス新潟レディース）
FP
２ 青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
３ 太田美月（INAC神戸レオネッサ）
４ 朝生珠実（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
５ 鈴木温子（日体大SMG横浜）
６ 樋口梨花（ちふれASエルフェン埼玉）
７ 松永未夢（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
８ 古田麻子（帝塚山学院大）
９ 津田愛乃音（マイナビ仙台レディース）
10 板村真央（フェイエノールト／オランダ）
11 田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
13 木村未来（ちふれASエルフェン埼玉）
14 眞城美春（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
15 本多桃華（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
16 新井萌禾（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
17 本田悠良（日体大SMG横浜）
18 原ひばり（ちふれASエルフェン埼玉）
19 金月夏萌（INAC神戸レオネッサ）
20 佐藤百音（RB大宮アルディージャWOMEN）
21 福島望愛（JFAアカデミー福島）
22 佐野杏花（JFAアカデミー福島）
今大会はタイで開催（４.１〜４.18）。ヤングなでしこはグループステージでインド、台湾、オーストラリアと対戦する。大会の上位４チームは、今年９月にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権を獲得する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
監督は井尻明。選ばれたメンバー23人は以下のとおり。
GK
１ 岩崎有波（ノジマステラ神奈川相模原）
12 石田ひなは（サンフレッチェ広島レジーナ）
23 坂田湖琳（アルビレックス新潟レディース）
FP
２ 青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
３ 太田美月（INAC神戸レオネッサ）
４ 朝生珠実（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
５ 鈴木温子（日体大SMG横浜）
６ 樋口梨花（ちふれASエルフェン埼玉）
７ 松永未夢（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
８ 古田麻子（帝塚山学院大）
９ 津田愛乃音（マイナビ仙台レディース）
10 板村真央（フェイエノールト／オランダ）
11 田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
13 木村未来（ちふれASエルフェン埼玉）
14 眞城美春（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
15 本多桃華（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
16 新井萌禾（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
17 本田悠良（日体大SMG横浜）
18 原ひばり（ちふれASエルフェン埼玉）
19 金月夏萌（INAC神戸レオネッサ）
20 佐藤百音（RB大宮アルディージャWOMEN）
21 福島望愛（JFAアカデミー福島）
22 佐野杏花（JFAアカデミー福島）
今大会はタイで開催（４.１〜４.18）。ヤングなでしこはグループステージでインド、台湾、オーストラリアと対戦する。大会の上位４チームは、今年９月にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権を獲得する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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