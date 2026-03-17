24年のU-17女子W杯で活躍した眞城は14番を背負う。（C）Getty Images

写真拡大

　日本サッカー協会は３月17日、U-20女子アジアカップに臨むU-20日本女子代表のメンバーを発表した。

　監督は井尻明。選ばれたメンバー23人は以下のとおり。

GK
１　岩崎有波（ノジマステラ神奈川相模原）
12　石田ひなは（サンフレッチェ広島レジーナ）
23　坂田湖琳（アルビレックス新潟レディース）

FP
２　青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
３　太田美月（INAC神戸レオネッサ）
４　朝生珠実（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
５　鈴木温子（日体大SMG横浜）
６　樋口梨花（ちふれASエルフェン埼玉）
７　松永未夢（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
８　古田麻子（帝塚山学院大）
９　津田愛乃音（マイナビ仙台レディース）
10　板村真央（フェイエノールト／オランダ）
11　田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
13　木村未来（ちふれASエルフェン埼玉）
14　眞城美春（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
15　本多桃華（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
16　新井萌禾（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
17　本田悠良（日体大SMG横浜）
18　原ひばり（ちふれASエルフェン埼玉）
19　金月夏萌（INAC神戸レオネッサ）
20　佐藤百音（RB大宮アルディージャWOMEN）
21　福島望愛（JFAアカデミー福島）
22　佐野杏花（JFAアカデミー福島）
 
　今大会はタイで開催（４.１〜４.18）。ヤングなでしこはグループステージでインド、台湾、オーストラリアと対戦する。大会の上位４チームは、今年９月にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権を獲得する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー

 