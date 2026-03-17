WBC準決勝・イタリア―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たした。試合終盤、客席で何度も中継に映された超大物に日本人も驚いた。

1点を追う7回、あっという間の4連打でイタリアを飲み込み、ベネズエラが逆転で決勝行きの切符を掴んだ。

その試合終盤の中継、ベネズエラのユニホームを着て観戦する見覚えのある顔が。アストロズのホセ・アルトゥーベだった。メジャーでMVPを獲得しているベネズエラのレジェンドは2大会連続で出場しているが、前回大会で骨折。保険の問題があり、今回は出場を辞退することが米メディアに伝えられた。ただ、本人は母国の応援のために駆け付けた。

8回にマチャドが160キロ超えを連発して三振に斬った場面では、ドン引きしているかのような苦々しい顔も中継で抜かれた。

X上には「今客席にアルトゥーベいた！？」「誰かと思ったらアルトゥーベだわ」「アルトゥーベっぽいのが客席にいると思ったら本人かw」「画面に映るアルトゥーベが毎回かわいい」「アルトゥーベ出たかっただろうなぁ…」との声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）