【カヨコ（ドレス）】 2027年4月 発売予定 価格：18,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「カヨコ（ドレス）」を2027年4月に発売する。価格は18,800円。

本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりゲヘナ学園所属、便利屋68の課長「カヨコ」が潜入作戦で見せた艶やかなドレス姿を1/7スケールフィギュア化したもの。

特別な夜を彩るシックな装いにいつもとは違う大人びた佇まいが再現されている。特徴的なモノトーンの髪のグラデーションから、しなやかなボディライン、背後のヘイローまで細かく造形されている。

ボディラインを強調するタイトな黒のドレスと、肩から大胆に崩したオーバーサイズのカーディガンなど異なる素材感の艶感が塗装で表現されている。

さらに、差し替え用表情パーツとして、柔らかな「笑顔」が付属する。

カヨコ（ドレス）

2027年4月 発売予定

価格：18,800円

スケール：1/7

サイズ：全高約230mm

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