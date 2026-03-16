日本プロ野球選手会の公式Xアカウントが3月16日、野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に出場した選手や監督らに対する誹謗（ひぼう）中傷をSNS上で多数確認していると公表しました。悪質な投稿に対して、厳正な措置を講じると呼び掛けています。

【画像で見る】「えっ…」 これがWBC日本代表への誹謗中傷を監視する“AIシステム”です！

公式アカウントは「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗（ひぼう）中傷を多数確認しています」と投稿。「これまでも日本プロ野球選手会では、選手を守る観点から、発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を多数行ってきました」と、これまでの取り組みを強調しました。

その上で「今回の大会では、AIを活用したモニタリングにより投稿の確認・証拠保全を行っており、悪質な投稿については法的対応を含めて厳正な措置を講じます」と警告しています。

最後には「選手が安心してプレーできる環境づくりへのご理解とご協力をお願いいたします」と結んでいます。

この投稿に対し、SNS上では「選手会の行動を断固支持します」「本気で法的措置してください」「選手や監督ほか皆さんを守るためにも厳しい処分をお願いします」など、賛同の声が多く上がったほか、「負けたのは残念やけど、文句言うのはちゃうやろ」「頑張った選手とかに対して誹謗中傷はおかしいでしょ」「勝ち負けの悔しさで涙を流すのはいいけど余計なことで誰かが涙を流すことはないようにしてほしいです」など、マナーを守るよう訴える声も相次いでいます。