【お天気どうなる】彼岸の入り17日は“墓参り日和” 18日は次第に雨 20日からの3連休は晴れ予報
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野
彼岸の入りのあす17日は晴れて、お墓参りには恵まれた天気でしょう。あさって18日・水曜日は、次第に雨が降り出すでしょう。
17日朝9時の予想天気図です。
小野：
高気圧に覆われるでしょう。ただ、大陸には前線があります。あさって18日にかけて近づいてきます。
小野：
あさって18日は次第に雨が降りだし、19日・木曜日の前半まで続くでしょう。祝日の20日・金曜日、そして21日・土曜日、22日・日曜日は、3日間とも晴れのマークです。
雨の予想を見ていきます。
小野：
石川県内では、早ければあさって18日夕方には、雨が降り始めるでしょう。19日・木曜日の朝にかけて降りますが、子どもたちが学校へ向かうころ、朝7時には止んでいるというのが、このコンピューターの予想です。
改めて、週間予報です。
小野：
今の時期の金沢の最高気温は12～13度、最低気温は4度くらいが平年並みですので、あす17日、あさって18日は朝が低めですが、日中は、少し高い日が多いでしょう。
市川：
きょう16日に、高知と岐阜でサクラの開花が発表されました。いよいよ、春本番ですね。