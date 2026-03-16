市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野

彼岸の入りのあす17日は晴れて、お墓参りには恵まれた天気でしょう。あさって18日・水曜日は、次第に雨が降り出すでしょう。



17日朝9時の予想天気図です。

小野：

高気圧に覆われるでしょう。ただ、大陸には前線があります。あさって18日にかけて近づいてきます。





気象台の 週間予報です。

小野：

あさって18日は次第に雨が降りだし、19日・木曜日の前半まで続くでしょう。祝日の20日・金曜日、そして21日・土曜日、22日・日曜日は、3日間とも晴れのマークです。



雨の予想を見ていきます。

小野：

石川県内では、早ければあさって18日夕方には、雨が降り始めるでしょう。19日・木曜日の朝にかけて降りますが、子どもたちが学校へ向かうころ、朝7時には止んでいるというのが、このコンピューターの予想です。



改めて、週間予報です。

小野：

今の時期の金沢の最高気温は12～13度、最低気温は4度くらいが平年並みですので、あす17日、あさって18日は朝が低めですが、日中は、少し高い日が多いでしょう。



市川：

きょう16日に、高知と岐阜でサクラの開花が発表されました。いよいよ、春本番ですね。

