「対戦表の“特恵”も虚しく」「決勝までフリーパスでは？」侍ジャパン敗退に韓国メディア「史上最悪の結果」【WBC】

WBC史上最速で敗退した侍ジャパンに韓国メディアも驚きを隠せない様子だ。『OSEN』が「“対戦表特恵”日本、決勝までフリーパスではなかったのか…ベネズエラに衝撃の敗北、初の8強脱落エンディング」と題して報じている。

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日本がベネズエラに足をすくわれ、史上初めて準決勝進出を逃した。井端弘和監督率いる日本は3月15日（日本時間）、ローンデポ・パークで行われたWBC準々決勝でベネズエラに5-8で敗れた。

日本がWBCで準決勝に進めず敗退したのは今回が史上初だ。2006年の第1回、2009年の第2回、2023年の第5回大会で優勝している日本だが、連覇の夢を予想だにしない早さで断たれることとなった。

WBC組織委員会は、準々決勝の対戦カードを1次ラウンドの順位に関わらず予め設定していた。開催国のアメリカと主要スポンサー国である日本の便宜を図り、両国が決勝より前に当たらないようトーナメント表を組んだのだ。

その結果、アメリカはプール2位通過で準々決勝に進むも、準決勝で日本と対戦しない構造が作られていた。

もちろん、ほかのチームと対戦したからといって必ずしも勝てるわけではない。とはいえ、強豪である2チームが決勝まで勝ち進む可能性が高まるだけに、アメリカと日本がトーナメント序盤で激突しないようにしたこと自体が、ある種の「特恵」と言える。

しかし、そんな思惑も虚しく、日本はベネズエラに足をすくわれて史上最悪の結果を招いてしまった。

日本は先発の山本由伸が4回2失点を喫したのを皮切りに、計6人の投手が8失点を挙げ、1試合における日本の大会最多失点を更新した。

打線では大谷翔平が、1回表にロナルド・アクーニャ・ジュニアに浴びた先頭打者ホームランを帳消しにする1回裏の先頭打者ホームランを放つなど、4打数1安打1四球2得点と孤軍奮闘した。しかし、鈴木誠也の負傷により急遽投入された森下翔太の3ラン本塁打も、勝利には結びつかなかった。

森下翔太（23番）の3ラン本塁打に歓喜する大谷翔平ら日本の選手たち（写真提供＝Imagn／ロイター／アフロ）

2-2の同点から森下の本塁打で逆転に成功した日本だったが、5回表に隅田知一郎がマイケル・ガルシアに2ランを浴びて追い上げを許す。そして6回表、伊藤大海がウィルヤー・アブレウに3ラン本塁打を叩き込まれ、リードを奪われた。

8回表には種市篤暉が無死2塁の場面で牽制を試みるも、悪送球であっさりと追加失点を許すなど混乱が続いた日本。結局、3点差まで開いたスコアを縮めることができず、最悪の成績表を突きつけられることとなった。

（記事提供＝OSEN）