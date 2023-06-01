timelesz、2年連続「アディダス」キャンペーンアンバサダー就任 原嘉孝がダンス・橋本将生＆佐藤勝利がデュエット…個性溢れる新CM
【モデルプレス＝2026/03/16】timelesz（タイムレス）が、アディダスの定番シリーズ「GRADAS 2.0」キャンペーンアンバサダーに起用。新ビジュアル・新CM・メイキング映像が公開された。
【写真】timelesz全員パーティー会場で思い切りはしゃぐ姿
ABCマートは、アディダスの定番シリーズ「GRADAS 2.0」のキャンペーンアンバサダーに、今年3月に2年目を迎えたtimeleszを起用し、3月16日より全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて新ビジュアル・新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇を公開。メンバーの素顔が見られるメイキング映像も公開した。2025年よりスタートしたアディダスとtimeleszのパートナーシップは2年目へと突入する。
GRADAS 2.0は、アディダスの伝統的なスリーストライプスのDNAを受け継いだ、どんなシーンにも自然に馴染むスニーカーへと進化した定番モデルだ。変わらない本質を持ちながら、時代に合わせて進化する。本キャンペーンのCMでは、「ずっと変わらない、僕らのままで」をテーマに、互いの肩を寄せ合い円を描くメンバーの姿を表現。その足元には、どんな時代も色褪せることのないGRADAS 2.0が寄り添う。timeleszメンバーそれぞれが履いているGRADAS 2.0に合わせたスタイリングにもこだわりが見られる。メンバーそれぞれのソロカットでは、個性を活かしたスタイリングでGRADAS 2.0を手に取り、カラフルなグラフィティウォールを背景に、ストリート感あふれる世界観を表現している。timeleszの多彩な魅力が詰まった新ビジュアルとなった。
本キャンペーンのウェブムービーでは、爽やかで前向きなサウンドに乗せて、メンバーが1人、また1人と、街の集合地点を象徴する場所に集まる。GRADAS 2.0を履いた足元が次々と重なり合い、待ち合わせを経て、メンバーが向かう先はカラフルに装飾されたパーティー会場。GRADAS 2.0を履いてはしゃいでいるメンバーたち。原嘉孝は得意なダンスを披露し、橋本将生と佐藤勝利がデュエットを繰り広げるなど、それぞれの個性が光るシーンが展開されていく。その姿は、アディダスが大切にする「チームスピリット」とも重なり、ポジティブなエネルギーが画面全体に広がる。これからの冒険にGRADAS 2.0が寄り添うことを感じさせるCMとなった。
今回のキービジュアルでは、メンバーが輪になり、中央を囲むようにカメラを見つめる構図を採用。その目線の先にあるのは、GRADAS 2.0とキャンペーンアイコンに掲げた「マンホール」。街のどこにでもありながら、すべての道がつながる“集合地点”を意味している。人が集い、またそれぞれの道へと歩き出していく場所。そんな象徴的なモチーフとともに、どんな時代も色褪せることなく、これからの時代を歩む人々に寄り添う存在でありたい。そんな「GRADAS 2.0」の想いを込めたビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
― timeleszとしてadidasとABC-MARTのアンバサダーを2年連続で務められていますが、率直な今の気持ちを教えてください。
松島聡：ありがとうございます。こうして2年連続で起用していただけて本当に嬉しいです。前回は渋谷をジャックさせていただいて、友達から「看板見たよ」と連絡をもらうことも多く、反響を感じました。今回もメンバーそれぞれのカラーや、これまでのtimeleszの歴史を感じられるセットの中で撮影させていただいたので、「おしゃれは足元から」という魅力を、より多くの方に届けられたらと思っています。
寺西拓人：1年目もたくさん盛り上げていただきましたが、2年目はさらにパワーアップして、adidas「GRADAS」とtimeleszの魅力を皆さんに届けていけたらと思います。
― GRADASが“2.0”としてアップデートされていますが、timeleszの“2年目＝2.0”はどんなフェーズですか？
菊池風磨：1年目は「ご飯に行こう」とか「遊びに行こう」とか口約束はたくさんしていたんですけど、実際は全然行けてなくて（笑）。なので2年目は、まずそこから。メンバーみんなでプライベートでも時間を過ごすことを掲げてやっていきたいですね！
佐藤：1年目はグループの基礎を作る年だったと思います。2年目はその基礎を大事にしながら応用していき、いろいろなところに飛び出して成長を見せられる2年目になったらいいなと思っています。
橋本：僕たちは勢いを大事にしているグループなので、このGRADASのように常に進化し続けながら、これからも歩んでいきたいと思います。
― GRADASをどんな日常シーンで履きたいですか？
原：すごく軽いので、ダンスのレッスンでも使えそうだなと思いました。個人的には、ジムでGRADASを履いてベンチプレス100kgを上げたいです（笑）。今は80kgぐらいですが…このGRADASで100kg行きます！
猪俣周杜：前よりさらに軽くなっていて、スポーティーな服にも合うと思います。ダンスやリハーサルでも使っていきたいですね。ダンスで使いたい…ダス。
メンバー：「ダス！？」「アディダスにかけた？」
菊池：しゅーと（猪俣）は去年から語尾“ダス”なんです（笑）。
篠塚大輝：デザインもおしゃれなので、いろいろな服に合わせやすいですよね。軽くて歩きやすそうなので、旅行のときに履いていきたいです。友達と旅行に行くときに、ぜひ履いていきたいと思います。
― 理想のオフの過ごし方は？
松島：「Rock This Party」のMVをハワイで撮影したときに、橋本と夜に散歩しながらいろいろ話したんです。今はなかなか散歩する時間が取れないのですが、時間を作って歩きながら話し、関係を深めていくこともしてみたいですね。また、メンバーとGRADASを履いて歩きながら、ゆっくり話す時間を作れたらいいなと思っています。
原：僕はGRADASを履いて、カフェでドヤ顔で台本を読みたいです（笑）。
猪俣：世間で女子会って流行っていると思うんですけど、8人で“GRADAS会”をやりたいですね。みんなで同じスニーカーを履いて集まって、ご飯を食べながら思い出を語りたいです。一緒に成長している靴として語り合いたいですね。
― 春から新生活を迎える方へメッセージをお願いします。
松島：春は環境が変わって新しい出会いが増える季節だと思います。その新しい出会いの1つに、このadidas「GRADAS」も加えていただけたら嬉しいです。きっとあなたの生活を豊かにしてくれると思いますので、ストレスフリーで穏やかな日常を過ごしていただけたらと思います。
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【写真】timelesz全員パーティー会場で思い切りはしゃぐ姿
◆timelesz、2年連続アディダスキャンペーンアンバサダー起用
ABCマートは、アディダスの定番シリーズ「GRADAS 2.0」のキャンペーンアンバサダーに、今年3月に2年目を迎えたtimeleszを起用し、3月16日より全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて新ビジュアル・新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇を公開。メンバーの素顔が見られるメイキング映像も公開した。2025年よりスタートしたアディダスとtimeleszのパートナーシップは2年目へと突入する。
◆timelesz、新CMで個性溢れるダンスやデュエット披露
本キャンペーンのウェブムービーでは、爽やかで前向きなサウンドに乗せて、メンバーが1人、また1人と、街の集合地点を象徴する場所に集まる。GRADAS 2.0を履いた足元が次々と重なり合い、待ち合わせを経て、メンバーが向かう先はカラフルに装飾されたパーティー会場。GRADAS 2.0を履いてはしゃいでいるメンバーたち。原嘉孝は得意なダンスを披露し、橋本将生と佐藤勝利がデュエットを繰り広げるなど、それぞれの個性が光るシーンが展開されていく。その姿は、アディダスが大切にする「チームスピリット」とも重なり、ポジティブなエネルギーが画面全体に広がる。これからの冒険にGRADAS 2.0が寄り添うことを感じさせるCMとなった。
今回のキービジュアルでは、メンバーが輪になり、中央を囲むようにカメラを見つめる構図を採用。その目線の先にあるのは、GRADAS 2.0とキャンペーンアイコンに掲げた「マンホール」。街のどこにでもありながら、すべての道がつながる“集合地点”を意味している。人が集い、またそれぞれの道へと歩き出していく場所。そんな象徴的なモチーフとともに、どんな時代も色褪せることなく、これからの時代を歩む人々に寄り添う存在でありたい。そんな「GRADAS 2.0」の想いを込めたビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
◆timeleszインタビュー（※一部抜粋）
― timeleszとしてadidasとABC-MARTのアンバサダーを2年連続で務められていますが、率直な今の気持ちを教えてください。
松島聡：ありがとうございます。こうして2年連続で起用していただけて本当に嬉しいです。前回は渋谷をジャックさせていただいて、友達から「看板見たよ」と連絡をもらうことも多く、反響を感じました。今回もメンバーそれぞれのカラーや、これまでのtimeleszの歴史を感じられるセットの中で撮影させていただいたので、「おしゃれは足元から」という魅力を、より多くの方に届けられたらと思っています。
寺西拓人：1年目もたくさん盛り上げていただきましたが、2年目はさらにパワーアップして、adidas「GRADAS」とtimeleszの魅力を皆さんに届けていけたらと思います。
― GRADASが“2.0”としてアップデートされていますが、timeleszの“2年目＝2.0”はどんなフェーズですか？
菊池風磨：1年目は「ご飯に行こう」とか「遊びに行こう」とか口約束はたくさんしていたんですけど、実際は全然行けてなくて（笑）。なので2年目は、まずそこから。メンバーみんなでプライベートでも時間を過ごすことを掲げてやっていきたいですね！
佐藤：1年目はグループの基礎を作る年だったと思います。2年目はその基礎を大事にしながら応用していき、いろいろなところに飛び出して成長を見せられる2年目になったらいいなと思っています。
橋本：僕たちは勢いを大事にしているグループなので、このGRADASのように常に進化し続けながら、これからも歩んでいきたいと思います。
― GRADASをどんな日常シーンで履きたいですか？
原：すごく軽いので、ダンスのレッスンでも使えそうだなと思いました。個人的には、ジムでGRADASを履いてベンチプレス100kgを上げたいです（笑）。今は80kgぐらいですが…このGRADASで100kg行きます！
猪俣周杜：前よりさらに軽くなっていて、スポーティーな服にも合うと思います。ダンスやリハーサルでも使っていきたいですね。ダンスで使いたい…ダス。
メンバー：「ダス！？」「アディダスにかけた？」
菊池：しゅーと（猪俣）は去年から語尾“ダス”なんです（笑）。
篠塚大輝：デザインもおしゃれなので、いろいろな服に合わせやすいですよね。軽くて歩きやすそうなので、旅行のときに履いていきたいです。友達と旅行に行くときに、ぜひ履いていきたいと思います。
― 理想のオフの過ごし方は？
松島：「Rock This Party」のMVをハワイで撮影したときに、橋本と夜に散歩しながらいろいろ話したんです。今はなかなか散歩する時間が取れないのですが、時間を作って歩きながら話し、関係を深めていくこともしてみたいですね。また、メンバーとGRADASを履いて歩きながら、ゆっくり話す時間を作れたらいいなと思っています。
原：僕はGRADASを履いて、カフェでドヤ顔で台本を読みたいです（笑）。
猪俣：世間で女子会って流行っていると思うんですけど、8人で“GRADAS会”をやりたいですね。みんなで同じスニーカーを履いて集まって、ご飯を食べながら思い出を語りたいです。一緒に成長している靴として語り合いたいですね。
― 春から新生活を迎える方へメッセージをお願いします。
松島：春は環境が変わって新しい出会いが増える季節だと思います。その新しい出会いの1つに、このadidas「GRADAS」も加えていただけたら嬉しいです。きっとあなたの生活を豊かにしてくれると思いますので、ストレスフリーで穏やかな日常を過ごしていただけたらと思います。
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