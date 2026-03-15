『声優アワード』開幕で15秒間の黙とう “メーテル”池田昌子さんに哀悼の意
声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催された。授賞式本編開始前には、声優・池田昌子さんが今月3日に87歳で亡くなったことが13日に発表されたことを受け、会場全体で15秒間の黙とうを捧げた。池田さんは本アワード第1回の特別功労賞を受賞している。
【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子
池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出身。「銀河鉄道999」（メーテル役）、「エースをねらえ！」（竜崎麗香役）、「火の鳥」（火の鳥役）、「宇宙兄弟」（シャロン役）、「HUNTER×HUNTER キメラアント編」（女王役）などの声優を務め、オードリー・ヘプバーンの吹き替えも担当した。
本アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベントで、その年度に最も活躍し、人気、実力をともに兼ね備えた声優、そして長年にわたって活躍するベテラン声優が一堂に顔を揃える声優界最大のイベントとなっている。
＜『第20回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：戸谷菊之介、若山詩音
■助演声優賞：上田麗奈、川田紳司、田中真弓
■新人声優賞：木村太飛、高野大河、寺澤百花、中山祥徳、菱川花菜、藤寺美徳、三川華月、村上まなつ
■歌唱賞：AiScReam
■パーソナリティ賞：日笠陽子
■功労賞：田原アルノ、よこざわけい子
■シナジー賞：「アイドルマスター」シリーズ
■富山敬・高橋和枝賞：神尾晋一郎、佐久間レイ
■キッズファミリー賞：『リロ＆スティッチ』キャスト一同
■外国映画・ドラマ賞：尾上松也、坂本真綾、田村睦心
■ゲーム賞：『Fate／Grand Order』キャスト一同
■MVS（ファンが選ぶ最も活躍した声優）：石田彰
■特別功労賞：本年度ご逝去された声優を顕彰
■特別賞：水野なみ
【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子
池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出身。「銀河鉄道999」（メーテル役）、「エースをねらえ！」（竜崎麗香役）、「火の鳥」（火の鳥役）、「宇宙兄弟」（シャロン役）、「HUNTER×HUNTER キメラアント編」（女王役）などの声優を務め、オードリー・ヘプバーンの吹き替えも担当した。
＜『第20回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：戸谷菊之介、若山詩音
■助演声優賞：上田麗奈、川田紳司、田中真弓
■新人声優賞：木村太飛、高野大河、寺澤百花、中山祥徳、菱川花菜、藤寺美徳、三川華月、村上まなつ
■歌唱賞：AiScReam
■パーソナリティ賞：日笠陽子
■功労賞：田原アルノ、よこざわけい子
■シナジー賞：「アイドルマスター」シリーズ
■富山敬・高橋和枝賞：神尾晋一郎、佐久間レイ
■キッズファミリー賞：『リロ＆スティッチ』キャスト一同
■外国映画・ドラマ賞：尾上松也、坂本真綾、田村睦心
■ゲーム賞：『Fate／Grand Order』キャスト一同
■MVS（ファンが選ぶ最も活躍した声優）：石田彰
■特別功労賞：本年度ご逝去された声優を顕彰
■特別賞：水野なみ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優