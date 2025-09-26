10月29日よりディズニープラスで独占配信される『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3の本予告が日本語によるオリジナル版と英語吹替版で公開された。 参考：『スター・ウォーズ：ビジョンズ3』10月29日全米配信へ『九人目のジェダイ』シリーズ化も 本作は、『スター・ウォーズ』を、9つのアニメスタジオが独自の“ビジョン”で描く9つの物語。日本語によるオリジナル