2026年1月から参ノ章第2クールが放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊』。ティザーPVが公開、参ノ章第1クールより登場し、史上最速で灰島重工の幹部にのし上がったエリートサラリーマン・大黒を石田彰が演じる。＞＞＞ティザーPV場面カットをチェック！（写真8点）『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。幼少期