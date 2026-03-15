3月15日 発表

カプコンが2027年開催予定の公式世界大会「CAPCOM CUP 13」および「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2026」の開催場所は、日本・両国国技館に決まった。

さらに、優勝賞金は引き続き100万ドルに決定。あわせて、「ストリートファイターリーグ（SFL）」の賞金総額が70万ドルに増額し、「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ」の賞金総額は倍増の40万ドルとなる。

「CAPCOM CUP 13」優勝賞金

「ストリートファイターリーグ（SFL）」賞金総額

CAPCOM eSportsの全体賞金総額は210万ドル以上に

また、来シーズンのCPT大会のうち6大会が公開されたほか、公式大会「WORLD WARRIOR」にチリが追加されることが発表された。加えて、「ストリートファイター6」大会シーンのグローバル展開を見据えたOutfit「DriveTech Wear」が制作中とのこと。「DriveTech Wear」は、多様な文化背景やコミュニティーでの活用を目的としており、すべてのプレイヤーへ無償で配布される。

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