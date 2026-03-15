3月14日から、木村拓哉が出演する大手牛丼チェーン「吉野家」のCMが放映されている。豪快に牛丼を食す木村の姿が早くも注目を集めているが、元「SMAP」メンバーとの “縁” が話題になっているようだ。

吉野家は、13日に木村をブランドアンバサダーに起用し、「元気を、いただきますっ。」という新たなブランドメッセージでプロモーションを展開することを発表した。

「新CMは、車から降りた木村さんが吉野家の店舗に入って席に着く『オレと吉野家』編と牛丼を食す『オレと牛丼』編の2本です。牛丼編では、牛丼と豚汁、お新香のセットを注文した木村さんが、紅しょうがを乗せ、丼をかきこむ姿が映っています」（スポーツ紙記者）

木村が吉野家で “豪快食い” する姿は早くも注目を集めている。一方で、Xでは

《キムタク好きだから嬉しいけど中居くんも思い出しちゃったよ！》

《中居くんの分も頑張って欲しい》

《吉野家は中居くんのイメージが私の中にまだあるので、キムタク氏がCMやるのは嬉しいな》

など、中居正広を想起する声が上がっていた。

「中居さんは、2001年から2003年に吉野家のCMに出演し、一心不乱に丼をかきこみ、『うまい……』と感慨深くつぶやく内容が、SMAPファンに認知されていました。今回、木村さんは、元SMAPで23年ぶりに吉野家のCMに起用されることになったのです。牛丼をかきこむ姿も相まって、不思議な “縁” を感じる人もいたのでしょう」（芸能記者）

SMAPは2016年末で解散し、中居は2025年に芸能界を引退するなど、この10年間でSMAPを取り巻く環境は大きく変わった。ただ、近年の木村は、かつての中居のイメージを継承しつつあるようだ。

「SMAP時代、中居さんはトップアイドルでありながら、コンビニやチェーン店の料理好きであることを公言していました。バラエティ番組では、ありふれた定食や丼の料理を絶賛し、庶民的なイメージが認知されていました。

一方の木村さんは、ドラマの役柄のイメージもあってか、そうした “庶民路線” とは対照的な印象を持たれていたかもしれません。

ただ、近年の木村さんは、YouTubeチャンネルで、ガストやラーメンチェーン店『一蘭』を訪れ、その料理を絶賛する気取らない姿が認知されています。今回、吉野家のCMに起用されたことで、中居さんを想起する向きもあったのだと思われます」（同）

23年越しに中居からバトンを受け取る形になった木村。吉野家のCMは、多くの人の記憶に残るものになりそうだ。