3月14日までに、俳優の藤木直人のスタッフが運営するXが更新された。藤木のプライベートショットが公開されたのだが、その近影に心配の声が集まっている。

投稿には、《大変美味しゅうございました》と綴られ、1枚の写真とともにアップ。写真には、飲食店で高くそびえ立つかき揚げが乗ったどんぶりを前に、笑顔を見せる藤木が写っていた。

「写真に写る藤木さんは、黄色のパーカーを着てプライベート感満載なラフな装いを披露。フワッとパーマがかかった髪も自然にセットされ、リラックスした様子でした。しかし、笑顔の藤木さんの頬がこけたようにも見えたのです。さらに首筋もほっそりしていて、そんな姿にファンから心配の声が集まっていたのです」（芸能プロ関係者）

彼のXのコメント欄には、

《痩せました？大丈夫ですか？》

《痩せ方心配になる》

《痩せ過ぎてない？もう少し太った方が健康的に見えるよ》

と、“痩せすぎ”を指摘するコメントが続出。健康を心配する声に溢れていた。前出の芸能プロ関係者によると、2024年頃から彼のビジュアルの変化を指摘する声が増えていたと言う。

「2024年3月に放送されたドラマ『恋愛戦略会議』（フジテレビ系）に出演していた藤木さん。当時、主人公らが通うお店のマスター役で出演していましたが、“老けて見える”と話題にあがりました。ドラマの演出や照明による影響も考えられますが、イケオジと称される藤木さんとは思えない姿だと様々な声が集まっていたのです」

ドラマ放送から2年経ち、53歳となった今、「痩せた」という声が増えた。食事はほぼ同じものを食べ生活習慣に気をつけているという藤木だが、前出の芸能プロ関係者は、この2年の間に彼の生活は変化したと指摘する。

「藤木さんは、2025年12月に開催された『JALホノルルマラソン2025』に参加し、人生初のフルマラソンに挑戦しました。忙しいスケジュールの合間を縫って走る練習をする時間を確保し体力作りも行なっていて、そうした運動量が増えたことも痩せた要因として挙げられるでしょう。

2026年は年間1000km走行を目標に掲げていて、1月時点で105kmを走破。かなり“ガチ”でマラソンと向き合っていると言えるでしょうね。まだまだ精力的に走り続けていますから、ビジュアルの変化に繋がっているのかもしれませんね」

定期的な運動による健康的な変化。ファンの想像は杞憂に終わったようだ。