モデルでタレントのゆうちゃみが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。超ミニボトムから覗かせる美脚にファンから称賛の声が上がった。

【映像】脚が長すぎるゆうちゃみ（全身姿も）

イベントの幕開けを告げる「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場したゆうちゃみはレザージャケットにブラックの超ミニボトムを合わせた装いでステージに登場。明るいキャラクターのゆうちゃみだが、この日は笑顔を封印し、クールな雰囲気でファンを魅了した。

圧巻スタイル披露

身長176cmと高身長を誇る、ゆうちゃみの超ミニボトム姿は圧巻ともいえ、その脚の長さに一部のファンは注目。「ゆうちゃみ、脚ながっっっっ」「ゆうちゃみかわいい」「セクシーや」など驚きの声が寄せられていた。

ゆうちゃみは2001年9月8日生まれ。『ピチレモン』『Popteen』『egg』など有名雑誌の専属モデルを務める。現在はテレビタレントとしても、バラエティ番組を中心に活躍している。妹はタレントの「ゆい小池」こと古川結菜。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

