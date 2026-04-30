リスのイラストがトレードマークの焼き菓子「クルミッ子」などで知られる鎌倉紅谷（神奈川県鎌倉市）は2026年4月30日、同社商品が「大手通販サイトやフリマサイト、オークションサイト等にて、弊社の出品ではない形で販売されている事例を確認しております」として、注意喚起した。なかには2倍以上の値段で販売されている例もあったという。希望小売価格1242円が2780円で販売された例も鎌倉紅谷は、Amazon、Yahoo！ショッピング、