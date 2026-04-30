『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『建物を見たら衝動的に…』防衛省職員が大学生宅に侵入か」についてお伝えします。◇住居侵入の疑いで逮捕された平野虎弥容疑者（27）は、防衛省職員で防衛大学校に勤務していたといいます。警察によりますと先週、神奈川県横浜市で女子大学生が住むアパートの一室に侵入した疑いがもたれています。部屋にいた女子大学生が突然、ドアが開く音を聞き確認したところ、平野