焼却炉が入る園内の建物（２４日、北海道旭川市で）読売新聞オンライン

旭山動物園職員を死体損壊容疑で逮捕 妻の遺体を焼却炉で燃やした疑い

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道警察は30日、旭山動物園の33歳職員を死体損壊容疑で逮捕した
  • 容疑者は、同動物園の焼却炉に妻の遺体を運び込み焼却炉で燃やした疑い
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