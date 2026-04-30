TBSラジオ「JUNK」の公式Xが30日に更新。お笑いコンビ「バナナマン」がパーソナリティーを務める金曜深夜放送の「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」について、体調不良で活動休止が発表された日村勇紀（53）の代役をお笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が務めることが発表された。近藤は5月1日放送に登場する。番組の公式Xで「今週金曜日のバナナムーンGOLDは、ハリセンボンの近藤春菜さんをお迎えしてお送りし