岩手県紫波町の山中で４月に見つかった女性の遺体について、環境省は３０日、クマによる被害と認定した。クマの襲撃による死者は今年に入って全国で初めて。県警によると、亡くなったのは盛岡市の団体職員の女性（５５）で、顔や体にはクマに襲われたとみられる傷が複数あり、死因は出血性ショックだった。