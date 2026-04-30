世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は３０日、５月２日に東京ドームでの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）対ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）戦の勝者に、特製リングを贈呈すると発表した。リングには合計６２６個の宝石、うち５７３個はダイヤモンドがちりばめられ、時価総額１０万ドル（約１６００万円）という豪華な品となっている。ＷＢＣは公式ＳＮＳでリングの詳細を公開。桜