¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î£Æ¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬Ã²¤¡Ö¤â¤¦Í½È÷¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨Âè£²ÀïÃæ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤ÇÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¥ó¥À¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬Ã²¤Àá¤À¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤òÀï¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¤¬£±£¹°Ì¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ï£²£°°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¶¯¹ëÀª¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ï¤Û¤Ü±ó¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤«¤é²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Ê¤¤£±Æü¤¬Ä´À°¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£Æ£±³¦¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥·¥ó¤ÎÌäÂê¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÍ½È÷¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤â¤¦»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤é½µËö¤Î»Ä¤ê¥ì¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¿®ÍêÀ¤ÎÌÌ¤Ç²¿¤È¤«À¸¤»Ä¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¥¢¥í¥ó¥½¤Î¥Þ¥·¥ó¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ËÜÀï¤òÁ°¤ËÍ½È÷¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²ÅÙ¤Î£Æ£±¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤Ç¿ô¼þÁö¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ã¥·¡¼¤Î²þÁ±¤ËÅØ¤á¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤¬¡¢¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¡ÖÂ¿¾¯¤Ï¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àº¹¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤â¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢£Ç£Ð¤ÈÃæ¹ñ£Ç£Ð¤Î´Ö¤Ç´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£