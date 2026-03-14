ホワイトデーですね！バレンタインのお返しに、今年は心のこもった手作りスイーツを贈ってみませんか？お家にある材料でパパッと可愛く作れるレシピなら、贈る側も楽しみながら準備ができますよ。今回は、初心者さんでも失敗知らずな人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】口の中でホロホロ溶ける！卵なしスノーボール堂々の第1位は、卵を使わず材料もシンプルに作れる「スノーボール」です！バターの豊かな香りと粉糖の優しい甘さがジュワッと広がり、一度食べたら止まらない美味しさ。







【材料】（50個分）



無塩バター(常温にもどす) 70g

粉糖 30g

スイートチョコレート 5g

塩 少々

薄力粉 85g

ココアパウダー 6g

クルミ 60g

<仕上げ用>

粉糖 100~150g



【作り方】



1、ボウルに常温にもどした柔らかい無塩バター、振るっておいた粉糖を入れ、すり混ぜる。混ざったら塩を加え、さらに混ぜ合わせる。







2、スイートチョコレートは湯煎で溶かし、(1)に加えて混ぜ合わせる。







3、合わせて振るっておいた薄力粉とココアパウダー、粗く刻んだクルミを(2)に加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。ラップに包み、冷蔵庫で1時間程休ませる。







4、生地を1個5gずつに分けてボール状に丸め、オーブンシートを敷いた天板に並べる。170℃に予熱しておいたオーブンで20分程焼き、熱いうちに仕上げ用の粉糖をまぶしつける。(ヒント)密閉容器に入れて保存する事をおすすめします。







スノーボール【材料】（50個分）無塩バター(常温にもどす) 70g粉糖 30gスイートチョコレート 5g塩 少々薄力粉 85gココアパウダー 6gクルミ 60g<仕上げ用>粉糖 100~150g【作り方】1、ボウルに常温にもどした柔らかい無塩バター、振るっておいた粉糖を入れ、すり混ぜる。混ざったら塩を加え、さらに混ぜ合わせる。2、スイートチョコレートは湯煎で溶かし、(1)に加えて混ぜ合わせる。3、合わせて振るっておいた薄力粉とココアパウダー、粗く刻んだクルミを(2)に加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。ラップに包み、冷蔵庫で1時間程休ませる。4、生地を1個5gずつに分けてボール状に丸め、オーブンシートを敷いた天板に並べる。170℃に予熱しておいたオーブンで20分程焼き、熱いうちに仕上げ用の粉糖をまぶしつける。(ヒント)密閉容器に入れて保存する事をおすすめします。

【No.2】香ばしさがたまらない！しっとりナッツマフィン







【材料】（4人分）



ミックスナッツ 100~120g

薄力粉 150g

ベーキングパウダー 小さじ 2

無塩バター 70g

砂糖 80g

卵 1個

牛乳 80ml



【下準備】



1、ミックスナッツは粗く刻んでおく。







2、薄力粉とベーキングパウダーは合わせて振るい、卵は割りほぐす。



3、無塩バターは室温にもどしておく。



4、オーブンを180℃に予熱しておく。



【作り方】



1、ボウルにバターを入れて泡立て器で混ぜ、クリーム状になったら砂糖を加えてふんわりするまで混ぜる。







2、溶き卵を少しずつ加えてその都度混ぜ、なめらかになったら牛乳を少しずつ加えて混ぜる。







3、粉類を一度に加えて泡立て器からゴムベラに変えてサックリと混ぜ、ミックスナッツを加え混ぜる。







4、カップの8分目まで生地を入れて180℃に予熱しておいたオーブンで25〜30分焼く。







【このレシピのポイント・コツ】



ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。



ナッツマフィン【材料】（4人分）ミックスナッツ 100~120g薄力粉 150gベーキングパウダー 小さじ 2無塩バター 70g砂糖 80g卵 1個牛乳 80ml【下準備】1、ミックスナッツは粗く刻んでおく。2、薄力粉とベーキングパウダーは合わせて振るい、卵は割りほぐす。3、無塩バターは室温にもどしておく。4、オーブンを180℃に予熱しておく。【作り方】1、ボウルにバターを入れて泡立て器で混ぜ、クリーム状になったら砂糖を加えてふんわりするまで混ぜる。2、溶き卵を少しずつ加えてその都度混ぜ、なめらかになったら牛乳を少しずつ加えて混ぜる。3、粉類を一度に加えて泡立て器からゴムベラに変えてサックリと混ぜ、ミックスナッツを加え混ぜる。4、カップの8分目まで生地を入れて180℃に予熱しておいたオーブンで25〜30分焼く。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

【No.3】ふんわり軽やか♪見た目も可愛いカップスイーツ







【材料】（2人分）



サツマイモ 200g

バター 15g

砂糖 大さじ 1

ブラウンシュガー 大さじ 1

卵黄 1個分

牛乳 80ml

生クリーム 20ml

ラム酒 大さじ 1/2

メープルシロップ 適量

シナモンパウダー 適量



【下準備】



1、サツマイモは端を切り落として皮をむき、幅1cmの輪切りにし、分量外の塩水に放って10分置く。耐熱容器に重ならないように並べ、ラップをかけて電子レンジで4〜5分加熱する。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。







2、オーブンを200℃に予熱しておく。



【作り方】



1、サツマイモは熱いうちに裏ごしし、鍋に入れる。バター、砂糖、ブラウンシュガーを加え、バターが溶けるまでよく混ぜ合わせる。







2、(1)に卵黄、ラム酒を加え、木ベラでよく練り混ぜる。牛乳を少しずつ加え、なめらかになるまで練り合わせ、中火にかけて絶えず混ぜる。ツヤがでたら生クリームを加え、さらに練り合わせる。







3、器に(2)の生地を入れ、表面を平らにしてオーブンの天板に並べ、深さ1cmまでお湯をはる。200℃に予熱しておいたオーブンで表面に薄く焼き色が付くまで12〜15分焼く。







4、焼き上がったらメープルシロップをかけ、シナモンパウダーを振る。







【このレシピのポイント・コツ】



ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。



カップスイートポテト【材料】（2人分）サツマイモ 200gバター 15g砂糖 大さじ 1ブラウンシュガー 大さじ 1卵黄 1個分牛乳 80ml生クリーム 20mlラム酒 大さじ 1/2メープルシロップ 適量シナモンパウダー 適量【下準備】1、サツマイモは端を切り落として皮をむき、幅1cmの輪切りにし、分量外の塩水に放って10分置く。耐熱容器に重ならないように並べ、ラップをかけて電子レンジで4〜5分加熱する。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。2、オーブンを200℃に予熱しておく。【作り方】1、サツマイモは熱いうちに裏ごしし、鍋に入れる。バター、砂糖、ブラウンシュガーを加え、バターが溶けるまでよく混ぜ合わせる。2、(1)に卵黄、ラム酒を加え、木ベラでよく練り混ぜる。牛乳を少しずつ加え、なめらかになるまで練り合わせ、中火にかけて絶えず混ぜる。ツヤがでたら生クリームを加え、さらに練り合わせる。3、器に(2)の生地を入れ、表面を平らにしてオーブンの天板に並べ、深さ1cmまでお湯をはる。200℃に予熱しておいたオーブンで表面に薄く焼き色が付くまで12〜15分焼く。4、焼き上がったらメープルシロップをかけ、シナモンパウダーを振る。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

真っ白で丸い見た目がホワイトデーのイメージにぴったりで、ラッピング映えも抜群です。サクサク・ホロホロな儚い食感は、誰に贈っても喜ばれること間違いなしの鉄板スイーツですよ。■【2位以降も絶品ぞろい】ホワイトデーのお返しスイーツの人気レシピナッツの食感がアクセントの「ナッツマフィン」が第2位！外はサクッ、中はしっとりと焼き上がり、チョコチップのコク旨な味わいが口いっぱいに広がります。一度にたくさん作れるので、学校や職場のばらまきギフトにも最適。コーヒーのお供にもぴったりの、大人から子どもまで大好きな味ですよ。第3位は、ふんわりとした口当たりが魅力のカップケーキ。今回はさつまいもの自然な甘みを活かしたスイートポテト風にアレンジ。とろ〜り甘いお芋の風味とバターのコクが絶妙にマッチします。カップに入っているので持ち運びやすく、デコレーション次第でおしゃれなギフトに大変身しますよ。■シーン別に楽しむホワイトデーのお返しスイーツレシピホワイトデーのスイーツは、贈る相手に合わせてレシピを選ぶのも楽しいですよね。友達への大量生産なら「スノーボール」、家族とのティータイムには「マフィン」、本命へのプレゼントなら「カップケーキ」と使い分けるのがおすすめ。可愛いラッピングを添えて、日頃の感謝を伝えてみてくださいね。(E・レシピ編集部)