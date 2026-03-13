『プリキュア』一番くじが「ローソン」に登場！ 描き下ろしイラスト使用の“ポーチ”や“クッション”を展開
テレビアニメ『プリキュア』シリーズを題材にした「一番くじ プリキュア 〜Shining moment〜」が、3月14日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。
【写真】ポーチやコンパクトミラーなど！ 実用的でかわいいグッズ一覧
■全8等級＋ラストワン賞を用意
今回発売される「一番くじ プリキュア 〜Shining moment〜」は、『Yes！プリキュア5GoGo！』の限定描き下ろしイラストや歴代作品のモチーフを使った、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
ラインナップには、『Yes！プリキュア5GoGo！』をイメージしたA賞の「ビジューショルダーポーチ」をはじめ、B賞の「ピンキーキャッチュ コンパクトミラー」や、C賞の「ふわふわ妖精ぬいぐるみ」など、作品の世界観が楽しめる実用的なグッズが並ぶ。
また、『ふたりはプリキュア』から『ハートキャッチプリキュア！』までのモチーフをデザインに落とし込んだD賞の「コスチュームデザイン ブランケット」や、E賞の「ちらりんフレンズ ミニフィギュア」、F賞の「シルエットメタルチャーム」もそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、クッションに限定描き下ろしイラストをあしらった「フリルクッション」が提供されるほか、A賞とB賞の豪華なセットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】ポーチやコンパクトミラーなど！ 実用的でかわいいグッズ一覧
■全8等級＋ラストワン賞を用意
今回発売される「一番くじ プリキュア 〜Shining moment〜」は、『Yes！プリキュア5GoGo！』の限定描き下ろしイラストや歴代作品のモチーフを使った、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
ラインナップには、『Yes！プリキュア5GoGo！』をイメージしたA賞の「ビジューショルダーポーチ」をはじめ、B賞の「ピンキーキャッチュ コンパクトミラー」や、C賞の「ふわふわ妖精ぬいぐるみ」など、作品の世界観が楽しめる実用的なグッズが並ぶ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、クッションに限定描き下ろしイラストをあしらった「フリルクッション」が提供されるほか、A賞とB賞の豪華なセットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。