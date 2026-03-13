3月14日 発売予定

任天堂のオフィシャルショップNintendo TOKYOなど4店舗でマリオをテーマにしたお子さま向けの商品シリーズ「マイマリオ」の新商品を3月14日に発売する。

今回発売されるのはバンダイが販売するヨッシーをデザインした服や雑貨で、着るだけでヨッシーになりきれるパーカーやロンパースといった可愛らしい商品が登場する。このほか、タマゴ柄のよだれかけやTシャツなど、やさしいデザインの商品ラインナップになっている。

Nintendo TOKYOに加え、OSAKA、KYOTO、FUKUOKAでの販売も行なわれる予定。

(C) Nintendo

