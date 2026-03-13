BTSが、今月リリースする5thアルバム『ARIRANG』のメッセージが込められたアニメーションを公開した。

（関連：【映像あり】BTS、5thアルバム『ARIRANG』のメッセージが込められたアニメーション）

本映像は、1896年に蓄音機の前に集まった7人の青年を映し出す場面から始まる。蓄音機のハンドルを回すと、韓国を代表する民謡「アリラン」のメロディが流れ、見る者を一瞬で引き込む。その後、巨大な船に乗って太平洋を渡った彼らは、異国の地で歌を録音し、現地の人々にそれを聴かせる。その後背景が現代へと切り替わり、ステージ上のBTSが姿を現す。メンバーたちは紫色の光が揺らめくコンサート会場で、観客の歓声を浴びながら情熱的なパフォーマンスを繰り広げる。アニメーションは、音楽で希望と慰めを届けるBTSが光化門の前に堂々と立つシーンで締めくくられる。

1896年に米国ワシントンで初めて「アリラン」が録音されたという記録から着想を得て制作されたという本映像は、この歴史的な瞬間をモチーフに、世界へ韓国文化を広めることに貢献しているBTSの歩みにスポットを当てている。BIGHIT MUSICは制作背景について、「アリランをよく知らない方々に、この曲にまつわる物語を伝えたかった。多くの人がアリランの歌詞を調べ、歌に込められた韓国固有の感性に共感してほしい」とコメントしている。

BTSは同日、アニメーションの公開とともに本アルバムのグループ写真も初公開。メンバーたちは映像の中の7人を彷彿させるスーツ姿を披露している。

なお本作には、“今のBTS”を詰め込んだ14曲が収録。韓国リリースの翌日となる3月21日には、光化門広場一帯で『BTS COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催する。このステージはNetflixを通じて全世界に生中継される。

（文＝リアルサウンド編集部）