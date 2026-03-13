【「UniBestiez（ユニベスティーズ）」第3弾】 3月22日 発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズの第3弾をディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで3月22日より発売する。

ディズニーストアオリジナルキャラクター「ユニベスティーズ」は、Disney Universityに通うミッキーマウスやミニーマウスたちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれたシリーズ。

第3話は、ミッキーたちが不思議な世界でドレイク教授を探しているストーリーから始まる。今回登場するキャラクターは、後ろ姿がチップに似ているしっかり者ながらいたずら好きなトリ、ピック バード（Pic Bird）と、頭の毛並みがデールと似ているお調子者でいたずら好きなトリ、エラ バード（Ela Bird）。

今回は、コンパクトなサイズ感がキュートなぬいぐるみと、ぬいぐるみキーチェーンがラインナップ。チップとデールからもらった、モン、ブランとそれぞれお揃いのネクタイがポイントになっている。各キャラクターの特徴を紹介したコレクションカード付き。

さらに、「ユニベスティーズ」のキャラクターたちが大きな図鑑から飛び出した描き起こしアートを用いたコレクションも展開。ぬいぐるみキーチェーンやエコバッグなどがラインナップされている。

「UniBestiez（ユニベスティーズ）」第3弾

【UniBestiez（ユニべスティーズ）｜Story 03｜Disney store（ディズニーストア）】

3月22日 発売予定

キャラクター紹介

ピック バード（Pic Bird）

後ろ姿がチップに似ている二色のクチバシが特徴的なトリ。しっかり者でエラと同じいたずら好き。

エラ バード（Ela Bird）

頭の毛並みがデールと似ているピンクのクチバシをしたトリ。お調子者でピックと同じいたずら好き。

ピック バード（左）とエラ バード（右）

ぬいぐるみ

価格：各3,300円

ぬいぐるみキーチェーン

価格：各2,600円

「ユニベスティーズ」をデザインしたアイテムが登場！

「ユニベスティーズ」のキャラクターたちが大きな図鑑から飛び出した描き起こしアートを用いたコレクションが展開される。ぬいぐるみキーチェーンは、モカとイエック ラビットを抱えたミッキーと、プリンとエイン ラビットを抱えたミニーが登場。さらに、図鑑風のボックス入りのステッカーセットやステンレスボトル、エコバッグといった雑貨をはじめ、メモ帳やクリアファイルといったステーショナリー、全7種のキャラクターをデザインしたシークレットキーチェーンなどが登場する。

ぬいぐるみキーチェーン 価格：各4,600円/エコバッグ 価格：1,100円/ボックス入りステッカーセット 価格：1,400円/シークレットキーチェーン 価格：各900円

【UniBestiez（ユニベスティーズ）】

2025年3月に登場したシリーズ。

Disney Universityに通うミッキーやミニーたちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれました。第1弾では、物語の中でミッキーとミニーがかわいい姿を想像して描いたウサギのイエック ラビットとエイン ラビットが登場。

第2弾では、ドナルドとデイジーのようなフワフワとした毛並みのヒツジのドラン シープとシア シープ、プルートとそっくりな肉球と垂れた片耳がチャームポイントのキツネ、トゥルプ フォックスが登場しました。

今後の物語の展開もお楽しみに。

