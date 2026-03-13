ディズニーストア「ユニベスティーズ」第3弾が登場！ チップとデールが出会ったキュートなトリが仲間入り
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズの第3弾をディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで3月22日より発売する。
ディズニーストアオリジナルキャラクター「ユニベスティーズ」は、Disney Universityに通うミッキーマウスやミニーマウスたちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれたシリーズ。
第3話は、ミッキーたちが不思議な世界でドレイク教授を探しているストーリーから始まる。今回登場するキャラクターは、後ろ姿がチップに似ているしっかり者ながらいたずら好きなトリ、ピック バード（Pic Bird）と、頭の毛並みがデールと似ているお調子者でいたずら好きなトリ、エラ バード（Ela Bird）。
今回は、コンパクトなサイズ感がキュートなぬいぐるみと、ぬいぐるみキーチェーンがラインナップ。チップとデールからもらった、モン、ブランとそれぞれお揃いのネクタイがポイントになっている。各キャラクターの特徴を紹介したコレクションカード付き。
さらに、「ユニベスティーズ」のキャラクターたちが大きな図鑑から飛び出した描き起こしアートを用いたコレクションも展開。ぬいぐるみキーチェーンやエコバッグなどがラインナップされている。【UniBestiez（ユニべスティーズ）｜Story 03｜Disney store（ディズニーストア）】
「UniBestiez（ユニベスティーズ）」第3弾
3月22日 発売予定
キャラクター紹介
ピック バード（Pic Bird）
後ろ姿がチップに似ている二色のクチバシが特徴的なトリ。しっかり者でエラと同じいたずら好き。
エラ バード（Ela Bird）
頭の毛並みがデールと似ているピンクのクチバシをしたトリ。お調子者でピックと同じいたずら好き。
ピック バード（左）とエラ バード（右）
ぬいぐるみ
価格：各3,300円
ぬいぐるみキーチェーン
価格：各2,600円
「ユニベスティーズ」をデザインしたアイテムが登場！
「ユニベスティーズ」のキャラクターたちが大きな図鑑から飛び出した描き起こしアートを用いたコレクションが展開される。ぬいぐるみキーチェーンは、モカとイエック ラビットを抱えたミッキーと、プリンとエイン ラビットを抱えたミニーが登場。さらに、図鑑風のボックス入りのステッカーセットやステンレスボトル、エコバッグといった雑貨をはじめ、メモ帳やクリアファイルといったステーショナリー、全7種のキャラクターをデザインしたシークレットキーチェーンなどが登場する。
ぬいぐるみキーチェーン 価格：各4,600円/エコバッグ 価格：1,100円/ボックス入りステッカーセット 価格：1,400円/シークレットキーチェーン 価格：各900円【UniBestiez（ユニベスティーズ）】
2025年3月に登場したシリーズ。
Disney Universityに通うミッキーやミニーたちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれました。第1弾では、物語の中でミッキーとミニーがかわいい姿を想像して描いたウサギのイエック ラビットとエイン ラビットが登場。
第2弾では、ドナルドとデイジーのようなフワフワとした毛並みのヒツジのドラン シープとシア シープ、プルートとそっくりな肉球と垂れた片耳がチャームポイントのキツネ、トゥルプ フォックスが登場しました。
今後の物語の展開もお楽しみに。
(C) Disney