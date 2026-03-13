マクドナルドが展開する、2026年「ほんのハッピーセット」第2弾として、絵本・図鑑・マンガが登場。

絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」と、図鑑「小学館の図鑑 NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」が期間限定で販売されます☆

マクドナルド「ほんのハッピーセット」絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」／図鑑「小学館の図鑑 NEO 危険生物」／マンガ「人体のサバイバル 特別編」

価格：510円(税込)〜

発売日：2026年3月20日(金)

販売時間 ： 全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

「ハッピーセット」を通じて、子どもたちが夢中になって遊びながら、さまざまな領域への興味や関心を広げ、考える楽しさに出会ってほしいという想いを込め、多彩なおもちゃや本を開発・提供している「マクドナルド」

子どもたちが気軽に本に触れる機会を創出し、親子のコミュニケーションをより豊かなものにすることを目的に、2018年より「ほんのハッピーセット」のプログラムが開始されました。

プログラム開始時からラインナップされている絵本、図鑑に加え、2024年から不定期でマンガも選べます。

2026年の「ほんのハッピーセット」では、絵本、図鑑など、全16冊を展開予定。

子どもたちに親しまれている大ヒット作品のマクドナルドオリジナル版をはじめ、シールブックや著名な作家とのコラボレーション作品など、バラエティーに富んだラインナップが楽しめます。

今回新たに登場する「ほんのハッピーセット」は、絵本・図鑑・マンガが一挙に3冊登場。

親子で一緒に探し絵が楽しめる絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」、日本の海や陸に生息する生きものについて学べる図鑑「小学館の図鑑 NEO 危険生物」、そして大人気学習漫画を特別編集したマンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」など、子どもたちの興味・関心のきっかけが提供されます。

図鑑とマンガは、スマートフォンでオリジナルミニゲームも楽しめるのがポイントです☆

絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」

©Noriko Kudoh/Hakusensha

販売期間：2026年3月20日(金)〜約8週間(予定)

原作：工藤ノリコ

※「絵本」と「ミニ図鑑」はおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わっていく予定です

ほんのハッピーセット「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」は、工藤ノリコさんが描く、累計 500 万部を突破した大人気絵本シリーズ「ノラネコぐんだん」の探し絵ブック。

©Noriko Kudoh/Hakusensha

物語を楽しむだけでなく、お店に忍び込んだノラネコぐんだんやワンワンちゃん探しも楽めます。

©Noriko Kudoh/Hakusensha

簡単なものから難しいものまで、親子で一緒に眺めて、見つけて、夢中になれる一冊です。

ミニ図鑑「小学館の図鑑 NEO 危険生物」

©Shogakukan 2026

販売期間：2026年3月20日(金)〜約8週間(予定)

※「絵本」と「ミニ図鑑」はおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わっていく予定です

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

ホホジロザメやヒグマなど、日本の海や陸に生息する「危険生物」をテーマにした、ほんのハッピーセット「小学館の図鑑 NEO 危険生物」

©Shogakukan 2026

するどい歯や爪、毒をもつ生物を紹介し、ヒトにとって危険なポイントを解説し、それぞれの特徴をわかりやすく学ぶことができます。

©Shogakukan 2026

また、危険生物から身を守る方法を学ぶクイズや、噛みつく生物のオリジナルシールが楽しめます。

ミニ図鑑「小学館の図鑑 NEO 危険生物」：「海編」「陸編」2つのオリジナルゲームに挑戦

ゲームプレイ可能期間：2026年3月20日(金)5:00〜6月20日(土)23:59

遊び方：スマートフォンのカメラを起動させ、ほんのハッピーセット「小学館の図鑑 NEO 危険生物」に記載された QRコードを読み取り、難易度を選択し、スタートボタンをタッチします。

※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります

巻頭のQRコードをスマートフォンで読み込むと、危険生物を避けるミニゲーム「海編」「陸編」の2種類に挑戦可能。

海編ではホホジロザメやダツなど、陸編ではイノシシやスズメバチなど、さまざまな危険生物をよけながら進む、「海編」「陸編」の2種類のオリジナルミニゲームです。

一瞬の判断が重要となる中、危険生物の動きを予測してかわしつつ、「海編」では金のホタテ、「陸編」では光る鉱物などのアイテムを集めて得点を競います。

マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」

©2026 Gomdori co., Han Hyun Dong／Mirae N,朝日新聞出版

販売期間：2026年3月20日(金)〜約 3 週間(予定)

文：ゴムドリ co.

絵：韓賢東

※マンガはハッピーセット用に作成された小さいサイズの書籍です

ほんのハッピーセット「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」は、大人気学習漫画「科学漫画サバイバル」シリーズの『人体のサバイバル2』を、ハッピーセット用に特別編集したスペシャルブック。

©2026 Gomdori co., Han Hyun Dong／Mirae N,朝日新聞出版

「ピピ」の体の中に入ってしまった「ジオ」と「ノウ博士」が、血管や臓器を巡りながらサバイバルするストーリーです。

©2026 Gomdori co., Han Hyun Dong／Mirae N,朝日新聞出版

臓器の構造や機能などの解説を交え、物語を楽しみながら人体に関する知識が得られます。

また、作中に登場するキャラクターたちを描いたメッセージシール付きです。

マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」：ストーリーに連動した2つのオリジナルゲームを楽しめる

ゲームプレイ可能期間：2026年3月20日(金)5:00〜5月31日(日)23:59

遊び方：スマートフォンのカメラを起動させ、ほんのハッピーセット「人体のサバイバル 特別編」に記載された QR コードを読み取り、ルールを読むとスタートボタンが表示されます。

※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります

巻末のQRコードをスマートフォンで読み込むと、ストーリーに連動した2種類のオリジナルゲームが楽しめます。

遊べるオリジナルゲームは、細菌から体を守る「SOS！助けて白血球！」と、肝臓の働きを学べる「血液ピカピカ大作戦」の2種類。

遊びながら、肝臓と白血球の働きに関する知識が得られます。

2026年「ほんのハッピーセット」第2弾として、3冊の新作が仲間入り。

マクドナルドにて2026年3月20日より販売される、絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」、図鑑「小学館の図鑑 NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」の紹介でした☆

※数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※QR コードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です

